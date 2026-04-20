Xem xét nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh lên 2 tỷ/năm

Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề xuất nên nghiên cứu nâng mức doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh lên khoảng 2 tỷ đồng.

Ngày 20/4, dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp, cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế gồm Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

NGHIÊN CỨU MỨC TỐI THIỂU KHOẢNG 2 TỶ ĐỒNG

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, kinh tế trong nước chịu nhiều tác động từ bối cảnh thế giới, khiến giá nhiên liệu tăng, chi phí đầu vào leo thang, sức mua suy giảm. Điều này khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, cơ quan soạn thảo cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế TNCN, cũng như mức doanh thu thuộc diện không chịu thuế GTGT, nhằm hỗ trợ khu vực hộ, cá nhân kinh doanh, đặc biệt là các ngành có biên lợi nhuận thấp và chịu tác động mạnh từ biến động chi phí.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ trưởng Tài chính cho biết dù Luật hiện hành đã có nhiều chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp quy mô nhỏ, nhóm này vẫn là đối tượng chịu tác động sớm và rõ nét từ biến động kinh tế do hạn chế về vốn và nhân lực. Thực tế thời gian qua, chi phí nhiên liệu và logistics tăng cao đã đẩy nhiều doanh nghiệp nhỏ vào tình trạng khó khăn, đòi hỏi sự hỗ trợ kịp thời từ chính sách.

Liên quan nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết cơ quan thẩm tra cơ bản thống nhất với định hướng sửa đổi, song đề nghị cần cân nhắc kỹ lưỡng ngưỡng doanh thu chịu thuế cụ thể.

Theo ông, trước đây, ngưỡng doanh thu không chịu thuế với hộ kinh doanh là 100 triệu đồng/năm, sau đó được đề xuất nâng lên 300 triệu đồng rồi áp dụng mức 500 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức này vẫn còn thấp, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đề xuất nâng lên 3 tỷ đồng/năm. Trong khi cơ quan thẩm tra cho rằng nên nghiên cứu mức tối thiểu khoảng 2 tỷ đồng để bảo đảm tính nhân văn và phù hợp thực tiễn.

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ đóng góp vào ngân sách mà còn giữ vai trò quan trọng trong tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì sức sống của nền kinh tế. Do đó, chính sách thuế cần được thiết kế theo hướng hỗ trợ thực chất, tránh các điều chỉnh nhỏ lẻ, manh mún, chưa phản ánh đầy đủ tinh thần phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cũng cho rằng trong bối cảnh hiện nay, nếu thiếu cơ chế đủ linh hoạt để điều chỉnh các ngưỡng thuế, phí thì sẽ khó đạt mục tiêu vừa tăng trưởng cao, vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Liên quan đến đề xuất giao Chính phủ quy định một số ngưỡng cụ thể như doanh thu chịu thuế, Bộ trưởng Tuấn khẳng định đây là giải pháp cần thiết nhằm tăng tính linh hoạt trong điều hành. Trong bối cảnh biến động quốc tế khó lường, đặc biệt là giá năng lượng và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, việc để Chính phủ chủ động quyết định theo từng thời điểm sẽ giúp phản ứng chính sách nhanh hơn và sát thực tiễn hơn.

ĐỀ XUẤT KÉO DÀI ƯU ĐÃI THUẾ VỚI XE DƯỚI 24 CHỖ CHẠY BẰNG PIN ĐẾN HẾT NĂM 2030

Về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện chạy bằng pin, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, xe điện chạy bằng pin được hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt từ ngày 1/3/2022. Chính sách này đã phát huy tác dụng, qua đó dần thay đổi thói quen của người tiêu dùng từ sử dụng xe xăng sang sử dụng xe điện, góp phần giảm phát thải khí nhà kính ra môi trường.

Nhằm bảo đảm tính nhất quán của chính sách thuế với mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, giảm ô nhiễm đô thị và phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch trong bối cảnh giá và nguồn cung biến động, dự thảo luật đề xuất kéo dài thời gian áp dụng chính sách ưu đãi hiện hành đối với xe dưới 24 chỗ chạy bằng pin đến hết năm 2030.

Để bảo đảm hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp quy mô nhỏ được áp dụng đồng bộ các chính sách thuế quy định tại luật này trong năm 2026 và tạo điều kiện thuận lợi trong việc kê khai thuế, tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính, dự thảo luật quy định hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua, trừ quy định tại khoản 2 điều này.

Quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.

Góp ý về lộ trình thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô chạy bằng pin, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu tán thành việc điều chỉnh thời điểm tăng thuế suất từ ngày 1/5/2027 sang 1/1/2031.

Theo đó, việc điều chỉnh không còn nhằm hình thành thói quen tiêu dùng, do số lượng người sử dụng xe điện đã tăng mạnh, mà cần nhấn mạnh mục tiêu bảo vệ môi trường, giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch.

Chủ nhiệm Ủy ban Phan Chí Hiếu đề nghị đánh giá thêm tác động từ khía cạnh nếu giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, có biện pháp nào để ứng phó tình trạng xe điện giá rẻ từ nước ngoài vào thị trường Việt Nam.

Kết luận phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tập trung làm rõ và tăng tính thuyết phục đối với các nội dung dự kiến giao Chính phủ quy định, đặc biệt là những yếu tố có tính biến động theo tình hình kinh tế - xã hội.

Trong đó, các ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế TNCN, không chịu thuế GTGT đối với hộ, cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế TNDN là những vấn đề nhận được sự quan tâm lớn từ người dân, cần được giải trình đầy đủ để đại biểu Quốc hội có cơ sở xem xét, quyết định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cũng đề nghị rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng thời gian gia hạn áp dụng mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với xe có gắn động cơ dưới 20 chỗ ngồi chạy bằng pin bảo đảm mục tiêu chính sách và hài hòa lợi ích.

Rà soát quy định về hiệu lực thi hành và thời điểm áp dụng đối với thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp để bảo đảm thống nhất, tránh phát sinh vướng mắc, tranh chấp, tăng tính khả thi trong tổ chức thực hiện.