Kịp thời hỗ trợ một gia đình bị tai nạn trên đường

Ngày 2/7, Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội cho biết vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, giả danh Công an nhằm chiếm đoạt tài sản của một sinh viên Đại học.

Trước đó, khoảng 1h ngày 1/7, Công an phường Yên Hòa nhận tin trình báo của ông N (SN 1977; trú tại: Lạng Sơn) về việc con trai ông là anh P (SN 2003; sinh viên Đại học) bị bắt cóc tống tiền. Ngay lập tức Chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ khẩn trương xác minh vụ việc. Đến 4h cùng ngày, Công an phường đã tìm được anh P ở một nhà nghỉ trên địa bàn phường.