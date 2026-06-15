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Sống Khỏe

Kinh hoàng đỉa 12cm bám trong đường thở bệnh nhi

Có biểu hiện khàn tiếng, ho nhiều và khó thở, bệnh nhi thăm khám và được phát hiện con đĩa 12cm sống trong ngã ba khí quản.

Tuệ Minh

Chiều 15/6, các bác sĩ Khoa Nhi Hô hấp, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã gắp thành công một con đỉa còn sống dài hơn 12cm nằm trong đường thở của một bệnh nhi 8 tuổi, trú tại xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

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Hình ảnh nội soi cho thấy đĩa bám sâu trong hệ thống hô hấp của bệnh nhi.

Trước đó, sáng cùng ngày, bệnh nhi được gia đình đưa đến Phòng khám Tai Mũi Họng, Khoa Khám bệnh trong tình trạng khàn tiếng, ho nhiều và khó thở. Qua thăm khám lâm sàng và nội soi đường thở, các bác sĩ phát hiện một dị vật bất thường nằm sâu trong đường hô hấp của trẻ.

Ngay lập tức, bệnh nhi được hội chẩn với Khoa Nhi Hô hấp và chỉ định chuyển phòng mổ để tiến hành nội soi cấp cứu, gắp dị vật.

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Các bác sĩ phẫu thuật nội soi, gắp dị vật lag con đĩa còn sống.

Trong quá trình nội soi phế quản, ê-kíp phát hiện một con đỉa còn sống nằm tại vị trí carina – ngã ba khí quản, nơi chia đôi thành hai phế quản trái và phải. Hình ảnh nội soi cho thấy con đỉa liên tục co duỗi, thò ra thụt vào trong đường thở, tiềm ẩn nguy cơ gây bít tắc nghiêm trọng.

Sau khi xác định chính xác vị trí, các bác sĩ đã nhanh chóng và cẩn trọng gắp thành công con đỉa ra ngoài. Dị vật được lấy ra có chiều dài hơn 12cm.

Theo BSCKII Huỳnh Duy Thám, Trưởng Khoa Nhi Hô hấp, đây là trường hợp dị vật đường thở đặc biệt nguy hiểm. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, con đỉa có thể tiếp tục hút máu, phát triển kích thước, gây tắc nghẽn đường thở, dẫn đến suy hô hấp nặng, thậm chí đe dọa tính mạng bệnh nhi.

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Đĩa dài 12 cm bám trong đường thở bệnh nhi sau khi được gắp ra.

Gia đình cho biết, trước đó trẻ từng đi tắm suối và có uống nước suối. Đây có thể là nguyên nhân khiến đỉa xâm nhập vào đường thở, bám lại và phát triển trong cơ thể.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ xuất hiện các biểu hiện kéo dài như ho dai dẳng, khàn tiếng, khó thở, ho ra máu hoặc cảm giác vướng ở cổ họng sau khi tắm suối, uống nước khe suối, ao hồ…, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, phát hiện và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.

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(Nguồn: Nhân Dân)
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