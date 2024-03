Xuýt xoa khối tài sản khổng lồ của Taylor Swift

Nhờ chăm chỉ phát hành âm nhạc và đi tour, Taylor Swift đã bước vào hàng tỷ phú đô la. Theo ước tính của Bloomberg, giá trị tài sản hiện tại của Taylor Swift khoảng 1,1 tỷ USD, trở thành nữ tỷ phú đầu tiên kiếm tiền hoàn toàn từ âm nhạc. Ảnh: Reuters Nguồn thu nhập của Taylor Swift bao gồm doanh thu từ việc bán vé chuyến lưu diễn, danh mục âm nhạc, hợp đồng phát trực tuyến và doanh thu bán đĩa. Ảnh: Getty Không chỉ Bloomberg, Forbes cũng xác định giá trị tài sản ròng của Taylor Swift ước tính khoảng 1,1 tỷ USD. Ảnh: Forbes Khối tài sản của Taylor Swift gồm 500 triệu USD tích lũy từ bản quyền và các chuyến lưu diễn, 500 triệu USD từ kho tàng âm nhạc đồ sộ và 125 triệu USD từ bất động sản. Ảnh: Forbes Taylor Swift đã kiếm được khoảng 190 triệu USD sau thuế từ chặng đầu tiên của chuyến lưu diễn Eras và 35 triệu USD khác từ hai tuần đầu tiên chiếu bộ phim hòa nhạc tương ứng, Taylor Swift: The Eras Tour. Ảnh: BI Bên cạnh đó, Taylor Swift cũng sở hữu một danh mục đầu tư bất động sản ở Tennessee, Rhode Island, California và New York, với tổng trị giá khoảng 150 triệu USD. Ảnh: BI Theo Pollstar, các buổi biểu diễn trực tiếp là nguồn thu nhập lớn nhất cho Taylor Swift. Eras Tour là chuyến lưu diễn âm nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại và là chuyến lưu diễn đầu tiên vượt mốc tỷ đô vào cuối năm 2023. Ảnh: BI Bloomberg ước tính Taylor Swift kiếm được ít nhất 370 triệu USD từ việc lưu diễn trong suốt sự nghiệp nghệ sĩ âm nhạc của mình. Ảnh: BI Cũng theo Bloomberg, Taylor Swift kiếm được 175 triệu USD thông qua hợp đồng với các công ty phát nhạc bao gồm Spotify, Apple Music và những hãng khác. Ảnh: Forbes Ngoài ra, Taylor Swift còn cực kỳ hào phóng quyên góp từ thiện. Nữ ca sĩ hỗ trợ tiền cho các tổ chức và cá nhân sau thảm họa thiên nhiên, thành lập Trung tâm giáo dục mang tên mình, trao học bổng cho các trường công lập ở New York... Ảnh: Forbes

Nhờ chăm chỉ phát hành âm nhạc và đi tour, Taylor Swift đã bước vào hàng tỷ phú đô la. Theo ước tính của Bloomberg, giá trị tài sản hiện tại của Taylor Swift khoảng 1,1 tỷ USD, trở thành nữ tỷ phú đầu tiên kiếm tiền hoàn toàn từ âm nhạc. Ảnh: Reuters Nguồn thu nhập của Taylor Swift bao gồm doanh thu từ việc bán vé chuyến lưu diễn, danh mục âm nhạc, hợp đồng phát trực tuyến và doanh thu bán đĩa. Ảnh: Getty Không chỉ Bloomberg, Forbes cũng xác định giá trị tài sản ròng của Taylor Swift ước tính khoảng 1,1 tỷ USD. Ảnh: Forbes Khối tài sản của Taylor Swift gồm 500 triệu USD tích lũy từ bản quyền và các chuyến lưu diễn, 500 triệu USD từ kho tàng âm nhạc đồ sộ và 125 triệu USD từ bất động sản. Ảnh: Forbes Taylor Swift đã kiếm được khoảng 190 triệu USD sau thuế từ chặng đầu tiên của chuyến lưu diễn Eras và 35 triệu USD khác từ hai tuần đầu tiên chiếu bộ phim hòa nhạc tương ứng, Taylor Swift: The Eras Tour. Ảnh: BI Bên cạnh đó, Taylor Swift cũng sở hữu một danh mục đầu tư bất động sản ở Tennessee, Rhode Island, California và New York, với tổng trị giá khoảng 150 triệu USD. Ảnh: BI Theo Pollstar, các buổi biểu diễn trực tiếp là nguồn thu nhập lớn nhất cho Taylor Swift. Eras Tour là chuyến lưu diễn âm nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại và là chuyến lưu diễn đầu tiên vượt mốc tỷ đô vào cuối năm 2023. Ảnh: BI Bloomberg ước tính Taylor Swift kiếm được ít nhất 370 triệu USD từ việc lưu diễn trong suốt sự nghiệp nghệ sĩ âm nhạc của mình. Ảnh: BI Cũng theo Bloomberg, Taylor Swift kiếm được 175 triệu USD thông qua hợp đồng với các công ty phát nhạc bao gồm Spotify, Apple Music và những hãng khác. Ảnh: Forbes Ngoài ra, Taylor Swift còn cực kỳ hào phóng quyên góp từ thiện. Nữ ca sĩ hỗ trợ tiền cho các tổ chức và cá nhân sau thảm họa thiên nhiên, thành lập Trung tâm giáo dục mang tên mình, trao học bổng cho các trường công lập ở New York... Ảnh: Forbes