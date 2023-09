Xử lý nhiều công trình vi phạm tại dự án Ocean View Nha Trang

Dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) do Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thiên Nhân II làm chủ đầu tư. (Ảnh: Minh Toàn). Dự án có 69 lô biệt thự, mật độ xây dựng 40 - 60%, được xây từ 1 đến 3 tầng. Tuy nhiên, qua kiểm tra của cơ quan chức năng, có 15 công trình tại đây đã xây sai quy hoạch, trong đó có công trình xây đến 8 tầng, mật độ xây dựng 100%. (Ảnh: Người lao động). Việc nhiều công trình vi phạm tại dự án Ocean View Nha Trang diễn ra từ năm 2018 nhưng không được phát hiện, xử lý kịp thời dẫn đến khó khăn trong việc khắc phục hậu quả. (Ảnh: Báo Khánh Hòa). Năm 2021, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 15 quyết định phê duyệt phương án tháo dỡ phần công trình sai phạm tại dự án. Sau đó, cơ quan nhà nước phải tổ chức đấu thầu thuê đơn vị tư vấn lập phương án tháo dỡ, thuê đơn vị thực hiện tháo dỡ các công trình vi phạm. (Ảnh: Dân Việt). Tính đến tháng 8/2023, mới có 3 công trình vi phạm tại dự án này hoàn thành tháo dỡ phần vi phạm, trong đó 2 công trình do UBND phường Vĩnh Trường cưỡng chế tháo dỡ giai đoạn 1 (chiều cao xây dựng) và chủ đầu tư tự tháo dỡ giai đoạn 2 (mật độ xây dựng); 1 công trình chủ đầu tư tự tháo dỡ 2 giai đoạn. (Ảnh: Báo Khánh Hòa). Theo Báo Khánh Hòa, tại dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang hôm 31/8, nhiều công trình vi phạm vẫn đang được chủ đầu tư khẩn trương tháo dỡ. (Ảnh: Báo Khánh Hòa). Các công nhân thực hiện khoan bê tông, tháo dỡ một công trình vi phạm. (Ảnh: Báo Khánh Hòa). Tầng 8 tại một công trình đã được tháo dỡ gần xong. (Ảnh: Báo Khánh Hòa). Ông Nguyễn Công Danh - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trường cho biết, địa phương đã có thông báo cưỡng chế tháo dỡ 5 công trình tại các lô: A1, A2, B23, C37, C38 vào ngày 10/9. Tổng kinh phí thực hiện tháo dỡ khoảng 9,7 tỷ đồng. (Ảnh: Báo Khánh Hòa). Ngay sau khi địa phương có thông báo, các chủ đầu tư công trình đã tự giác tháo dỡ phần vi phạm (số tầng và mật độ xây dựng vượt so với quy hoạch chi tiết dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt). (Ảnh: Báo Khánh Hòa). Dự kiến, trong tháng 10 năm nay, UBND phường sẽ tiếp tục thực hiện cưỡng chế tháo dỡ đối với 7 công trình còn lại ở các lô: A6, A7, A12, A14, C30, D45, D46. Nếu các chủ đầu tư không tự giác tháo dỡ, UBND TP.Nha Trang sẽ ứng trước kinh phí tháo dỡ và UBND phường thu hồi lại từ các chủ đầu tư công trình vi phạm… (Ảnh: Báo Khánh Hòa).

