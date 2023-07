Xe đạp cacbon của vợ chồng bà Lê Diệp Kiều Trang có đặc biệt?

Năm 2020, vợ chồng bà Lê Diệp Kiều Trang và ông Sonny Vũ thành lập nên Công ty TNHH Arevo Việt Nam, được quảng cáo là công ty sản xuất xe đạp bằng công nghệ in 3D đầu tiên trên thế giới. Startup này đã gọi vốn thành công hơn 7 triệu USD từ cộng đồng trên Indiegogo và 25 triệu USD từ các nhà đầu tư.

Theo Arevo Việt Nam, điểm đặc biệt nhất của xe đạp Superstrata là phần khung xe được in 3D nguyên khối bằng vật liệu sợi carbon siêu nhẹ, không cần đinh, keo, không có mối nối. Trong khi đó, các xe đạp sử dụng khung bằng sợi carbon khác hiện đều chọn cách "in" nhiều bộ phận rồi ghép nối hoặc dán lại với nhau. Khi đó, khung xe không đảm bảo vững chắc khi có va chạm.

Hình ảnh thiết kế của xe Superstrata

Bên cạnh đó, khung xe này cũng được in theo kiểu "customized" cho từng người (dựa trên các số đo của cơ thể). Phần yên xe hoàn toàn không có khớp nối để chỉnh độ cao như một số mẫu xe khác. Khách hàng nếu muốn có thể gửi file thiết kế của họ đến cho các kỹ sư ở Superstata để họ in 3D cho các bộ bánh và mâm của xe để đảm bảo "không đụng hàng" với người khác.

Superstrata có 2 phiên bản gồm Terra với trọng lượng lượng nhẹ: khung nặng 1,3 kg, tổng trọng lượng xe là 7,5 kg. Phiên bản thứ 2 là Ion, là mẫu xe đạp trợ lực với động cơ 250W, pin 252W, có khả năng di chuyển tối đa 97 km cho mỗi lần sạc đầy. Khung của Ion cũng chỉ nặng 1,7 kg.

Theo đó, SuperStrata Terra có giá 2.799 USD trong khi Ion có giá 3.999 USD.

Hình ảnh xe lúc anh Hiệp nhận được

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy là một trong những người đầu tiên sở hữu xe đạp Superstrata. Ngoài ông Hùng Huy, Phó Tổng giám đốc ACB ông Nguyễn Khắc Nguyện cũng đặt mua Superstrata. Hay ông Lê Hồng Minh - sáng lập kiêm CEO CTCP VNG, đã mua xe này hồi năm 2021 và chia sẻ lên mạng xã hội.

Mặc dù nhận được hưởng ứng từ những doanh nhân có tiếng, xe đạp Superstrata cũng nhận được phản hồi chưa tích cực từ phía reviewer. Trần Hiệp - quản trị viên Diễn đàn tinhte.vn - mạng xã hội công nghệ tại Việt Nam, đánh giá xe Superstrata hoàn thiện không tốt..