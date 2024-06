Xây trái phép hơn 20.000m2 tòa nhà Đồi Cù Đà Lạt phá dỡ sao?

Ngày 11/6, chính quyền TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cùng các đơn vị liên quan có mặt chứng kiến chủ đầu tư tháo dỡ các công trình xây không phép và trái phép tại dự án tòa nhà sân golf Đồi Cù Đà Lạt, nằm sát hồ Xuân Hương. (Ảnh: PLO). Nhiều công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động tới công trình. Tuy nhiên, việc tháo dỡ công trình vi phạm phải tạm dừng. Lý do, chủ đầu tự nguyện tháo dỡ, nhưng chưa xây dựng phương án cụ thể nên không thể triển khai. (Ảnh: Vietnamnet). Tại hiện trường, sau khi làm việc với đại diện chủ đầu tư tòa nhà câu lạc bộ golf Đồi Cù Đà Lạt, UBND TP Đà Lạt yêu cầu tạm hoãn tháo dỡ công trình vi phạm. (Ảnh: Dân Việt). Đại diện UBND TP Đà Lạt cho rằng: "Tạm hoãn trong 15 ngày để làm phương án tháo dỡ chi tiết và làm phương án đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện tháo dỡ. Việc xây dựng phương án do chủ đầu tư chủ động thực hiện trong thời gian cơ quan chức năng cho phép và phải được thực hiện bởi đơn vị tư vấn thiết kế. Việc này được luật quy định, không phải là ý chủ quan của UBND TP Đà Lạt". (Ảnh: Dân Việt). Đại diện UBND TP Đà Lạt cho rằng: "Tạm hoãn trong 15 ngày để làm phương án tháo dỡ chi tiết và làm phương án đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện tháo dỡ. Việc xây dựng phương án do chủ đầu tư chủ động thực hiện trong thời gian cơ quan chức năng cho phép và phải được thực hiện bởi đơn vị tư vấn thiết kế. Việc này được luật quy định, không phải là ý chủ quan của UBND TP Đà Lạt". (Ảnh: Dân Việt). Động thái này được chủ dự án đưa ra sau hơn một năm dự án xảy ra nhiều vi phạm. (Ảnh: Vietnamnet). Trước đó, hồi tháng 3/2023, chính quyền TP Đà Lạt kiểm tra, phát hiện dự án nằm sát hồ Xuân Hương xây không phép, sai phép diện tích hơn 20.000 m2 nên yêu cầu dừng thi công. Chủ đầu tư bị xử phạt 240 triệu đồng. (Ảnh: Vietnamnet). Ngày 29/5, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép xây dựng số 02/GPXD ngày 12/01/2023 của Sở Xây dựng cấp cho hạng mục một phần tầng hầm khối dịch vụ golf (ký hiệu 01, thuộc tòa nhà CLB golf, với diện tích xây dựng 2.639m2). (Ảnh: Nhân Dân). Lý do thu hồi được cho là do chủ đầu tư không khắc phục việc xây dựng sai với giấy phép xây dựng trong thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. (Ảnh: Vietnamnet). Tại hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí tháng 6/2024 diễn ra ngày 11/6, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng đã thông báo yêu cầu các cá nhân, sở ngành làm rõ trách nhiệm trong sai phạm liên quan đến xây dựng trái phép bên trong Đồi Cù Đà Lạt. (Ảnh: Vietnamnet). Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Trãi - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, cho biết lãnh đạo sở này đã thừa nhận việc đề xuất cho chuyển đổi mục đích sử dụng 5.629m2 đất rừng phòng hộ trong Đồi Cù Đà Lạt trước đó, để UBND tỉnh Lâm Đồng có tờ trình HĐND tỉnh là sai. (Ảnh: Dân Việt). Từ đó, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nghị quyết cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với khu vực nói trên vào năm 2022 (nghị quyết số 160/NQ-HĐND). (Ảnh: TTXVN).

