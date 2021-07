Vườn trái cây trĩu quả trên sân thượng 50m2 của mẹ 8X ở Thái Bình

Vừa qua, chia sẻ trên group Yêu Bếp, chị Thắm (fb Đỗ Thắm) cho biết mình là cô gái "đến năm 26 tuổi chưa biết trồng cây" nhưng đến thời điểm hiện tại, chị đã sở hữu một khu vườn sân thượng đủ loại cây trái. Nói về cơ duyên đến với nghề "nông dân sân thượng", chị Thắm cho biết, trong một lần xem tivi, con gái lớn thấy quả dâu tây và đòi mẹ mua về ăn. Tuy nhiên, loại quả này phải trên siêu thị thành phố mới có, quê không bán. Thương con quá, chị Thắm lên kế hoạch tự trồng. Lúc đầu, tưởng chỉ cần có cây giống, trồng xuống đất, bón phân là xong. Em khuân đất về trồng nó èo ọt không lên nổi bón nhiều phân thì chết. Sau một thời gian chinh phục cây dâu tây, chị Thắm và các con đã được hái ăn những quả dâu tây do mình trồng ra. Thành công với dâu tây, chị Thắm mày mò trồng thêm đủ loại rau hoa cây ăn quả khác nhau. Loại cây nào khi bắt đầu trồng cũng gặp khó khăn. Dần dà, chị đã hiểu được "bí kíp" quan trọng nhất là khâu trộn ủ đất. Khu vườn sân thượng của chị Thắm được chăm sóc theo mô hình hữu cơ gần như 100%, phân bón do mình tự ủ là chính. Chị thường trộn đất cùng cám gạo đậu tương, tưới cây bằng nước vo gạo, dịch chuối, đậu tương ủ trứng chuối humic, đạm cá tự ủ. Để phòng sâu bệnh, chị dùng thuốc ngâm từ những thứ tự nhiên như thuốc lào ngâm rượu, tỏi ớt, nem... Chị Thắm thích chinh phục những giống cây mới. Cây sung Mỹ là một loại cây đã được chị trồng thành công. Các loại dưa lưới, quả to ăn thơm giòn ngọt. Cây nho đỏ dễ trồng, sai quả. Giàn các loại dưa hấu được trồng trong thùng xốp. Cà chua múi quả cũng rất to. Rau xà lách và mùng tơi tốt um. Rau muống chị mua về ăn để lại cỗng trồng cũng lên xanh mơn mởn. Ngoài ra, khu vườn trên sân thượng của chị còn rất nhiều loại hoa. Nguồn ảnh: FBNV Video: Vườn rau bé xinh nhà Cẩm Ly. Nguồn: CẩmLy Vlog

Vừa qua, chia sẻ trên group Yêu Bếp, chị Thắm (fb Đỗ Thắm) cho biết mình là cô gái "đến năm 26 tuổi chưa biết trồng cây" nhưng đến thời điểm hiện tại, chị đã sở hữu một khu vườn sân thượng đủ loại cây trái. Nói về cơ duyên đến với nghề "nông dân sân thượng", chị Thắm cho biết, trong một lần xem tivi, con gái lớn thấy quả dâu tây và đòi mẹ mua về ăn. Tuy nhiên, loại quả này phải trên siêu thị thành phố mới có, quê không bán. Thương con quá, chị Thắm lên kế hoạch tự trồng. Lúc đầu, tưởng chỉ cần có cây giống, trồng xuống đất, bón phân là xong. Em khuân đất về trồng nó èo ọt không lên nổi bón nhiều phân thì chết. Sau một thời gian chinh phục cây dâu tây, chị Thắm và các con đã được hái ăn những quả dâu tây do mình trồng ra. Thành công với dâu tây, chị Thắm mày mò trồng thêm đủ loại rau hoa cây ăn quả khác nhau. Loại cây nào khi bắt đầu trồng cũng gặp khó khăn. Dần dà, chị đã hiểu được "bí kíp" quan trọng nhất là khâu trộn ủ đất. Khu vườn sân thượng của chị Thắm được chăm sóc theo mô hình hữu cơ gần như 100%, phân bón do mình tự ủ là chính. Chị thường trộn đất cùng cám gạo đậu tương, tưới cây bằng nước vo gạo, dịch chuối, đậu tương ủ trứng chuối humic, đạm cá tự ủ. Để phòng sâu bệnh, chị dùng thuốc ngâm từ những thứ tự nhiên như thuốc lào ngâm rượu, tỏi ớt, nem... Chị Thắm thích chinh phục những giống cây mới. Cây sung Mỹ là một loại cây đã được chị trồng thành công. Các loại dưa lưới, quả to ăn thơm giòn ngọt. Cây nho đỏ dễ trồng, sai quả. Giàn các loại dưa hấu được trồng trong thùng xốp. Cà chua múi quả cũng rất to. Rau xà lách và mùng tơi tốt um. Rau muống chị mua về ăn để lại cỗng trồng cũng lên xanh mơn mởn. Ngoài ra, khu vườn trên sân thượng của chị còn rất nhiều loại hoa. Nguồn ảnh: FBNV Video: Vườn rau bé xinh nhà Cẩm Ly. Nguồn: CẩmLy Vlog