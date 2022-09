Vườn cây giá trị trong biệt thự tiền tỷ của nghệ sĩ Quang Tèo

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Quang Tèo đã hoàn thành căn biệt thự mới tại Thạch Thất, ngoại thành Hà Nội. Ảnh: Dân Việt Đặc biệt, khu vực sân vườn dẫn vào biệt thự được trồng nhiều loại cây cảnh và cây ăn quả có giá trị. Ảnh chụp màn hình Dogovinhyen Nam nghệ sĩ rất tâm đắc với cây bưởi cổ thụ hiếm thấy, rất to và cao. Ảnh chụp màn hình Dogovinhyen Nghệ sĩ Quang Tèo cho biết, đây là giống bưởi chua, gốc cây lớn hơn một vòng ôm của anh. Ảnh chup màn hình Trong góc vườn còn có cây trà cổ được đưa lên chậu vô cùng đẹp mắt. Ảnh chụp màn hình Dogovinhyen Cây vú sữa cao và to sừng sững trước sân do những người bạn của nam nghệ sĩ tặng. Ảnh chụp màn hình Dogovinhyen Phi lao được tạo dáng bonsai độc lạ. Ảnh chụp màn hình Dogovinhyen Cây hồng quả vuông cao, to mà theo nghệ sĩ Quang Tèo là gần như không có đối thủ. Ảnh chụp màn hình Dogovinhyen Đặc biệt, khu vườn nhà nghệ sĩ Quang Tèo còn có nhiều cây hoa giấy lớn. Ảnh: FBNV Trong đó có một cây hoa giấy ngũ sắc với thân to, xù xì, trông rất cổ kính. Ảnh chụp màn hình Dogovinhyen Nhìn cây cối trong khu biệt thự của NSƯT Quang Tèo, rất nhiều người không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV Không chỉ có khoảng sân vườn rộng rãi với chiếc hồ lớn và khu vực giải trí để phục vụ nhu cầu chơi bi-a, nội thất phía trong căn biệt thự cũng rất tiện nghi, hiện đại. Ảnh: FBNV Căn biệt thự mới là thành quả mấy chục năm lao động vất vả, đi khắp mọi miền đất nước của anh mang tiếng cười đến với khán giả. Ảnh: FBNV Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Quang Tèo đã hoàn thành căn biệt thự mới tại Thạch Thất, ngoại thành Hà Nội. Ảnh: Dân Việt Đặc biệt, khu vực sân vườn dẫn vào biệt thự được trồng nhiều loại cây cảnh và cây ăn quả có giá trị. Ảnh chụp màn hình Dogovinhyen Nam nghệ sĩ rất tâm đắc với cây bưởi cổ thụ hiếm thấy, rất to và cao. Ảnh chụp màn hình Dogovinhyen Nghệ sĩ Quang Tèo cho biết, đây là giống bưởi chua, gốc cây lớn hơn một vòng ôm của anh. Ảnh chup màn hình Trong góc vườn còn có cây trà cổ được đưa lên chậu vô cùng đẹp mắt. Ảnh chụp màn hình Dogovinhyen Cây vú sữa cao và to sừng sững trước sân do những người bạn của nam nghệ sĩ tặng. Ảnh chụp màn hình Dogovinhyen Phi lao được tạo dáng bonsai độc lạ. Ảnh chụp màn hình Dogovinhyen Cây hồng quả vuông cao, to mà theo nghệ sĩ Quang Tèo là gần như không có đối thủ. Ảnh chụp màn hình Dogovinhyen Đặc biệt, khu vườn nhà nghệ sĩ Quang Tèo còn có nhiều cây hoa giấy lớn. Ảnh: FBNV Trong đó có một cây hoa giấy ngũ sắc với thân to, xù xì, trông rất cổ kính. Ảnh chụp màn hình Dogovinhyen Nhìn cây cối trong khu biệt thự của NSƯT Quang Tèo, rất nhiều người không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV Không chỉ có khoảng sân vườn rộng rãi với chiếc hồ lớn và khu vực giải trí để phục vụ nhu cầu chơi bi-a, nội thất phía trong căn biệt thự cũng rất tiện nghi, hiện đại. Ảnh: FBNV Căn biệt thự mới là thành quả mấy chục năm lao động vất vả, đi khắp mọi miền đất nước của anh mang tiếng cười đến với khán giả. Ảnh: FBNV Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24