Vườn bonsai “khủng” trong lâu đài 100 tỷ của đại gia xứ Nghệ

Đại gia Nguyễn Vĩnh Thoan (sinh năm 1978 ở Nghệ An) được mọi người biết đến với tòa lâu đài trị giá khoảng 100 tỷ mang tên "Lâu đài Thoan Bình". Ảnh: Facebook Tòa lâu đài xây trên khu đất rộng hơn 7.000m2 từ tháng 2/2022 đến nay đã gần hoàn thiện. Trong khuôn viên sân vườn, đại gia Nghệ An trồng vườn bonsai “khủng” với số lượng lên đến 300 cây các loại. Ảnh: Facebook Đáng chú ý, đây đều là những cây cảnh độc đáo. Ảnh: Saostar Anh Thoan tiết lộ, tổng giá trị vườn bonsai lên tới 2 tỷ đồng. Ảnh: Saostar Thời gian tới, anh vẫn tiếp tục bổ sung thêm những loại cây cảnh khác vào khu vườn của mình. Ảnh: Saostar Đặc biệt, đại gia Nghệ An dành riêng một góc vườn để trồng tùng la hán với số lượng lên đến 40 - 50 cây. Ảnh: Saostar Mỗi cây đều được tạo dáng, thế khác nhau, góp phần làm tăng giá trị của cây kiểng lên nhiều lần. Ảnh: Saostar Chậu săng lẻ ghép bằng lăng Thái trị giá 35 triệu đồng. Ảnh: Facebook Cây đào tiên lớn có giá vài chục triệu đồng. Không chỉ sở hữu lâu đài đồ sộ, đại gia xứ Nghệ còn có nhiều siêu xe hàng chục tỷ. Ảnh: Vietnamnet Đại gia Nguyễn Vĩnh Thoan bên chiếc Lamborghini và Lexus 570 biển tứ quý. Ảnh: Facebook Thời gian tới, anh Thoan dự định sẽ sắm thêm xe để làm phong phú bộ sưu tập của mình. Ảnh: Facebook

Đại gia Nguyễn Vĩnh Thoan (sinh năm 1978 ở Nghệ An) được mọi người biết đến với tòa lâu đài trị giá khoảng 100 tỷ mang tên "Lâu đài Thoan Bình". Ảnh: Facebook Tòa lâu đài xây trên khu đất rộng hơn 7.000m2 từ tháng 2/2022 đến nay đã gần hoàn thiện. Trong khuôn viên sân vườn, đại gia Nghệ An trồng vườn bonsai “khủng” với số lượng lên đến 300 cây các loại. Ảnh: Facebook Đáng chú ý, đây đều là những cây cảnh độc đáo. Ảnh: Saostar Anh Thoan tiết lộ, tổng giá trị vườn bonsai lên tới 2 tỷ đồng. Ảnh: Saostar Thời gian tới, anh vẫn tiếp tục bổ sung thêm những loại cây cảnh khác vào khu vườn của mình. Ảnh: Saostar Đặc biệt, đại gia Nghệ An dành riêng một góc vườn để trồng tùng la hán với số lượng lên đến 40 - 50 cây. Ảnh: Saostar Mỗi cây đều được tạo dáng, thế khác nhau, góp phần làm tăng giá trị của cây kiểng lên nhiều lần. Ảnh: Saostar Chậu săng lẻ ghép bằng lăng Thái trị giá 35 triệu đồng. Ảnh: Facebook Cây đào tiên lớn có giá vài chục triệu đồng. Không chỉ sở hữu lâu đài đồ sộ, đại gia xứ Nghệ còn có nhiều siêu xe hàng chục tỷ. Ảnh: Vietnamnet Đại gia Nguyễn Vĩnh Thoan bên chiếc Lamborghini và Lexus 570 biển tứ quý. Ảnh: Facebook Thời gian tới, anh Thoan dự định sẽ sắm thêm xe để làm phong phú bộ sưu tập của mình. Ảnh: Facebook