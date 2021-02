Vựa quất lớn nhất miền Bắc khốn khổ vì bị thương lái “bùng” hàng

Vựa quất Mễ Sở (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) được xem “thủ phủ” quất nức tiếng ở miền Bắc. Trái ngược với cảnh tất bật vào vụ Tết như mọi năm, dịch COVID-19 bùng phát ngay giáp Tết nguyên đán Tân Sửu khiến cho hàng chục nghìn cây quất bị "ế". Hàng trăm hộ dân trồng quất ở đây như “ngồi trên đống lửa” Hàng dài xe tải dùng để chở thuê quất chôn chân tại chỗ vì không có thương lái thuê Chủ vựa quất Mễ Sở ngán ngẩm vì các gốc quất đã được đào lên nhưng không có người đến lấy Anh Nguyễn Văn Mạnh, chủ vựa quất cho biết: "Từ đầu tháng 12 âm lịch, thương lái tỉnh Hải Dương đến đặt mua 500 cây quất và đã đặt cọc tiền. Giá trung bình 400 nghìn đồng/gốc quất. Nhưng do dịch COVID-19 nên thương lái đã thông báo hủy đơn hàng. Tuy nhiên, anh Mạnh tiết lộ, hủy không có nghĩa là chủ vựa bị mất trắng. "Theo thỏa thuận, chúng tôi sẽ đứng ra bán hộ cây cho thương lái đã đặt mua trước đó cho bên thứ 3, nếu có. Và giá sẽ rẻ hơn vì đã cận kề Tết, nhất là trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp. Cả hai bên đều chấp nhận chịu lỗ để đẩy hàng đi vì chỉ còn vài ngày nữa người dân hết nhu cầu chơi quất. Một chủ vựa quất khác cũng cho biết, hiện phần lớn các đơn hàng từ Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang đã hủy. Các tài xế xe tải chở thuê cũng không dám nhận chở vì sợ đi vào vùng dịch. Vậy nên, quất Mễ Sở năm nay chủ yếu được chuyển vào các tỉnh thành chưa bùng phát dịch như Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình Những năm trước đây, vựa quất Mễ Sở luôn "cháy hàng" từ đầu tháng 12 âm lịch. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại (22/12 âm lịch), hàng chục nghìn gốc quất vẫn đang bị "ế" và dễ dàng tìm mua với giá rẻ hơn trước. Giá mua tại vựa hiện dao động từ 250 - 600 nghìn đồng/cây quất tùy vào kích thước, chủng loại Hơn 300 cây quất cỡ lớn giá 500 nghìn đồng/cây đang được cuốn nilon để chờ xe đến vận chuyển vào Nghệ An. Chị Nhinh, chủ vựa quất cho biết: "Ban đầu số cây này được đặt mua về Quảng Ninh với giá 600 nghìn đồng/cây, nhưng vì bị hủy đơn nên buộc phải nhượng cho một thương lái ở Nghệ An rẻ hơn 100 nghìn đồng Nhiều người gần khu vực huyện Văn Giang cũng đã tìm đến tận nơi để tìm mua cây quất lẻ với giá rẻ hơn thị trường 100 nghìn đồng Rất hiếm khi vựa quất Mễ Sở bán lẻ vì những năm trước đây các thương lái và chủ vựa đều cùng kiểm đếm kỹ lưỡng từng cây để xuất ra thị trường Tết Ông Lễ có 400 cây quất được trồng tạo hình lộc bình và đã bán hết cho một thương lái tỉnh Hải Dương với giá 800 nghìn đồng/cây. Nhưng vào phút chót, số hàng này lại bị "tồn kho" và hiện ông đang rao bán 400 nghìn đồng/cây Nhiều chủ vựa đã buộc phải mang cây quất lên đường đê sông Hồng để bán hòng vớt vát Chiếc xe tải mang biển kiểm soát Thanh Hóa tìm đến vựa quất Mễ Sở để thu mua chiều ngày 2/2. Đây là một trong số ít đơn hàng được giữ theo thỏa thuận ban đầu của chủ vựa với thương lái vì chưa bị ảnh hưởng bởi COVID-19 Bên cạnh việc bán quất lẻ dọc đê Sông Hồng nằm sát vách các vựa quất, người dân Mễ Sở còn mang gà Đông Tảo ra để bán và tạo được sự chú ý của người qua đường. Giá của một con gà Đông Tảo nặng gần 5kg có giá 1,6 triệu đồng

