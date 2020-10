Vụ ly hôn vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên: Quyết định số 5 bị “giấu giếm“?

Theo đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng, hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc, được thực hiện bởi việc giấu giếm Quyết định (QĐ) số 05/2018/QĐ-GQKN-TACC ngày 23/8/2018 của Chánh án Tòa án nhân nhân cấp cao tại TP HCM.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Cụ thể, ngày 22/5/2017, thẩm phán Nguyễn Văn Xuân (chủ tọa phiên tòa sơ thẩm) ban hành quyết định tách hồ sơ vụ án số 42/2017/QĐST-DS (QĐ số 42), với nội dung: Tách yêu cầu chia toàn bộ cổ phần và các quyền tài sản trong Công ty Trung Nguyên International tại Singapore để giải quyết trong một vụ kiện khác.



Đến ngày 7/7/2017, Chánh án TAND TP Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 61/2017/QĐST-DS (QĐ số 61) để hủy QĐ số 42.

Sau đó, ngày 14/7/2017, người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án là bà Lê Thị Ước, bà Đặng Thị Mai Thùy có đơn khiếu nại, đề nghị Chánh án TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh hủy QĐ số 61 (ông Vũ không khiếu nại QĐ số 61). Ngày 28/9/2017, Phó Chánh án Lý Khánh Hồng ban hành quyết định số 01/2017/QĐ-HN-GĐKTIII (QĐ số 01) để chấp nhận khiếu nại của bà Ước, bà Thùy hủy QĐ số 61”.

Ngày 23/8/2018, Chánh án TAND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 05/2018/QĐ-GQKN-TACC (QĐ số 05), theo đó giữ nguyên QĐ số 61 của Chánh án TAND thành phố Hồ Chí Minh. Phần nơi nhận của QĐ số 05 xác định có gửi đến Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, TAND TP Hồ Chí Minh; các đương sự...

Bà Diệp Thảo cho rằng, QĐ số 05 đã bị “giấu giếm” và bỏ ra ngoài hồ sơ, dẫn đến hậu quả đã tạo ra kết quả xét xử sơ thẩm trái pháp luật vì không tuân theo quyết định có hiệu lực của người có thẩm quyền tố tụng, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của toà án trong xét xử do không tuân thủ QĐ số 5 nêu trên.

Theo luật sư Đặng Ngọc Hoàng Hưng - luật sư của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, tại trang 37 và 38 của bản án sơ thẩm số 291/2019/HNGĐ-ST có nội dung “1.9 - Về yêu cầu giải quyết đối với tài sản là cổ phần của vợ chồng trong Công ty TNHH Trung Nguyên International, Chánh án TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã ban hành QĐ số 01 hủy QĐ số 61 của Chánh án TAND TP Hồ Chí Minh và giữ nguyên QĐ số 42 của TAND TP Hồ Chí Minh và quyết định này là quyết định cuối cùng. Vì vậy vụ án sẽ được giải quyết bằng vụ kiện khác là có căn cứ”.



"Từ đó, Bản án sơ thẩm số 291/2019/HNGĐ-ST đã căn cứ vào QĐ số 42 và QĐ số 01 để tách yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng trong Công ty Trung Nguyên International thành một vụ kiện khác là có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Bởi lẽ, trước ngày xét xử và tuyên án 27/3/2019, thì QĐ số 01 đã bị QĐ số 05 ban hành ngày 23/8/2018 thay thế và không còn có hiệu lực pháp luật", Luật sư Hoàng Hưng thông tin.

Từ sự việc và phân tích nêu trên, bà Thảo cho rằng đã có hành vi sai phạm của cán bộ có nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động tư pháp tại TAND cấp cao tại TP HCM.

Trong một diễn biến khác, ngày 30/9, trên tài khoản Facebook cá nhân, bà Lê Hoàng Diệp Thảo thông báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương quyết định bác đơn khiếu nại của bà đối với việc tạm đình chỉ vụ án "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" tại Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên. Trước đó, vào ngày 14/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an chuyển đơn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Dương để chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương giải quyết và trả lời người có đơn khiếu nại theo quy định của pháp luật.