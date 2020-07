Vũ Khắc Tiệp chi "khủng" thế nào đi du lịch xa xỉ?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp tiếp tục phải thực hiện cách ly lần 6 vì đang ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, trên trang cá nhân của mình, Vũ Khắc Tiệp cho biết đang ở Sài Gòn, không có chuyện anh phải cách ly vì đi du lịch Đà Nẵng về. Ảnh: Người lao động. Vũ Khắc Tiệp (quê Nam Định) nổi tiếng với biệt danh "Ông bầu của Ngọc Trinh” và lối sống sang chảnh, thường xuyên "chi đậm" cho sở thích mua hàng hiệu, đi du lịch xa xỉ. Ảnh: Người đưa tin. Đầu tháng 7 vừa qua, sau một đợt nghỉ dài ngày vì dịch Covid-19, cặp đôi Vũ Khắc Tiệp - Ngọc Trinh đã chính thức tái ngộ, lên đường thực hiện travel vlog mới cho kênh Youtube của ông bầu. Ảnh: Facebook. Được biết, địa điểm được cả hai lựa chọn thực hiện vlog này là một resort sang chảnh tại vịnh Vĩnh Hy - nơi được mệnh danh là 1 trong 4 vịnh đẹp nhất Việt Nam. Ảnh: Instagram. Cặp đôi Vũ Khắc Tiệp - Ngọc Trinh cùng ekip thuê phòng tại Amanoi Resort Ninh Thuan - resort 6 sao đầu tiên của Việt Nam với dịch vụ đẳng cấp hàng đầu với những biệt thự nghỉ dưỡng đắt đỏ. Ảnh: Internet. Trong một lần chia sẻ với báo giới, Vũ Khắc Tiệp cho biết lý do chuyển sang làm vlog về du lịch là đam mê du lịch. Ảnh: Vu Khac Tiep Offical Các địa điểm Tiệp chọn đảm bảo 'độc, sang và đẳng cấp' nhưng không phải ai cũng có thể đi được. Có chuyến tốn nửa tỷ, có chuyến tốn 700-800 triệu đồng. Ảnh: Vu Khac Tiep Offical Để thực hiện video về Dubai, Vũ Khắc Tiệp đã phải chi rất nhiều tiền. Cụ thể, khi đi đến vườn hoa lớn nhất UAE, Tiệp dành trung bình hơn 10 tỷ cho mỗi địa điểm trải nghiệm. Ảnh: Vu Khac Tiep Offical Bữa tối trên không ở Dubai mà Khắc Tiệp cùng Ngọc Trinh thưởng thức trên cao có giá thấp nhất 4.5 triệu đồng. Ảnh: Vu Khac Tiep Offical Không chỉ hào phóng cho các chuyến du lịch, ông bầu Vũ Khắc Tiệp tự hào là người biết quan tâm đến các người mẫu do mình quản lý. Khi các người đẹp cần mua sắm tiền triệu anh sẵn sàng trợ giúp. Đôi khi anh còn không tiếc 2,3 ngàn USD mua hàng hiệu cho Linh Chi nếu điều đó tốt cho công việc. Ảnh: Internet. Vừa qua, Vũ Khắc Tiệp còn chi tới cả 100 triệu đãi bạn bè hải sản. Ảnh: Vu Khac Tiep Offical Video: Vũ Khắc Tiệp xin lỗi cộng đồng mạng. Nguồn: VTC Now

