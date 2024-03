VN-Index có thể tăng gần 20% trong năm 2024

Trong báo cáo chuyên đề vừa được CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) phát hành, các chuyên viên đánh giá mặt bằng lãi suất thấp sẽ tác động tích cực đến sự phục hồi của thị trường chứng khoán (TTCK).

TPS kỳ vọng tăng trưởng tín dụng (ghi nhận mức âm 0,6% trong tháng 1/2024) sẽ sớm được phục hồi trong thời gian tới do có nhiều yếu tố hỗ trợ như: bối cảnh vĩ mô khá tích cực, khả năng suy thoái của Mỹ thấp sẽ góp phần cải thiện xuất khẩu của Việt Nam, cầu về vốn của các doanh nghiệp sẽ tăng lên; NHNN thay đổi cơ chế và giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 15% cho toàn hệ thống ngay từ đầu năm; nhiều NHTM đã hạ mặt bằng lãi suất huy động và cho vay trong những ngày đầu năm.

Cụ thể, tính đến ngày 31/1/2024, lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân các giao dịch phát sinh mới của các NHTM giảm lần lượt khoảng 0,15% và 0,25%.

Việc các NHTM liên tục giảm lãi suất huy động trong bối cảnh tín dụng giảm, làm cho mặt bằng lãi suất tiền gửi giảm xuống, sẽ thúc đẩy dòng tiền gửi tiết kiệm dịch chuyển sang kênh đầu tư có tỷ suất sinh lợi cao hơn.

Thanh khoản và điểm số của TTCK đã cải thiện đáng kể ở những ngày sau Tết. Tổng giá trị giao dịch 2 tháng đầu năm 2024 ghi nhận 264.360 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh ghi nhận 237.560 tỷ, tăng gần 82%.

Số lượng tài khoản mở mới của các nhà đầu tư cũng tăng lên. Theo số liệu của VSDC, tính đến hết tháng 1/2024, số lượng tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước đạt 7.35 triệu tài khoản, tăng 125 ngàn tài khoản so với cuối năm trước.

Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất thấp cũng giúp các CTCK tích cực tăng vốn để thúc đẩy cho vay ký quỹ (margin).

Về các yếu tố khác, nhóm phân tích nhìn nhận tỷ giá USD/VND sẽ ổn định hơn trong năm 2024 so với 2022 và 2023, khi Fed quyết định cắt giảm lãi suất và thị trường xuất khẩu của Việt Nam phục hồi.

Theo đó, diễn biến của tỷ giá USD/VND khá tương đồng với chỉ số DXY vì DXY tăng đồng nghĩa đồng USD mạnh, kéo theo tỷ giá USD/VND cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, mức tăng so với đầu năm của tỷ giá USD/VND tại thời điểm 20/02/2024 là 1.1%, thấp hơn so với mức tăng so với đầu năm của chỉ số DXY là 2.1%.

Yếu tố lạm phát cũng được kỳ vọng hạ nhiệt hơn trong năm 2024. Lạm phát toàn cầu được dự báo giảm mạnh từ 5.7% vào năm 2023 còn 3.9% vào năm 2024. Còn tại Việt Nam, các chuyên viên đánh giá lạm phát tháng 1/2024 ở mức 3,37% khá thấp so với mức 4,89% cùng kỳ. Lạm phát cơ bản cũng giảm từ 5,21% tháng 1/2023 xuống còn 2,72% vào tháng 1/2024.

“Chúng tôi kỳ vọng CPI năm 2024 khoảng 3,72% và CPI lõi khoảng 3,35%, vẫn đạt được mục tiêu kế hoạch của Quốc hội đề ra”, nhóm phân tích dự báo.