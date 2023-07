Vì sao trên máy bay không có hàng ghế số 13?

Ngành hàng không được biết đến với sự chỉn chu trong từng chi tiết. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được lý do tại sao máy bay thường thiếu hàng ghế số 13. Ảnh: Euronews Có một niềm tin lâu đời trong nhiều nền văn hóa rằng số 13 là con số không may mắn. Đều này khiến nhiều hãng hàng không trên thế giới bỏ qua số ghế 13 và "nhảy" thẳng từ số ghế 12 lên 14. Ảnh: Unsplash Điều này có vẻ kỳ lạ nhưng đó lại là sự thật được áp dụng trong suốt nhiều năm nay. Ảnh: Simpleflying Hầu hết các quyết định và quy trình trên máy bay đều được cân nhắc kỹ lưỡng về vấn đề an toàn. Hàng không là ngành nghề mang nhiều điểm đặc biệt, nên không thể làm việc cảm tính. Ảnh: NBCNews Việc thiết kế này giúp cho hành khách hàng yên tâm hơn khi ngồi trên máy bay và không phải lo sợ khi vô tình ngồi vào số ghế này trong suốt chuyến đi. Ảnh: New Yorrk Post Ngoài ra, số 17 cũng được coi là không may mắn ở một số quốc gia (bao gồm cả Ý và Brazil) do ý nghĩa của nó trong số La Mã. Ảnh: YouTube Lufthansa là một hãng hàng không nổi bật đã bỏ hàng 17 để tôn trọng những điều mê tín này. Ảnh: YouTube Trong khi đó, hành khách sẽ không tìm thấy hàng ghế 14 trên Cathay Pacific hoặc Hong Kong Airlines vì trong tiếng Trung Quốc 14 nghe giống như "sẽ chết". Ảnh: SFGATE Ngoài không có hàng 13, United Airlines còn không có hàng ghế số 14. Ảnh; Cnet Tùy vào mỗi hãng hàng không cũng như mỗi quốc gia sẽ bỏ đi số ghế 13,14 hay 17 hoặc vẫn giữ nguyên theo thứ tự. Không phải hãng hàng không nào trên thế giới cũng đi theo sự mê tín và quy luật này. Ảnh: Getty Phân tích lỗi của máy bay Boeing 737 Max 8. Nguồn: VTV24

Ngành hàng không được biết đến với sự chỉn chu trong từng chi tiết. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được lý do tại sao máy bay thường thiếu hàng ghế số 13. Ảnh: Euronews Có một niềm tin lâu đời trong nhiều nền văn hóa rằng số 13 là con số không may mắn. Đều này khiến nhiều hãng hàng không trên thế giới bỏ qua số ghế 13 và "nhảy" thẳng từ số ghế 12 lên 14. Ảnh: Unsplash Điều này có vẻ kỳ lạ nhưng đó lại là sự thật được áp dụng trong suốt nhiều năm nay. Ảnh: Simpleflying Hầu hết các quyết định và quy trình trên máy bay đều được cân nhắc kỹ lưỡng về vấn đề an toàn. Hàng không là ngành nghề mang nhiều điểm đặc biệt, nên không thể làm việc cảm tính. Ảnh: NBCNews Việc thiết kế này giúp cho hành khách hàng yên tâm hơn khi ngồi trên máy bay và không phải lo sợ khi vô tình ngồi vào số ghế này trong suốt chuyến đi. Ảnh: New Yorrk Post Ngoài ra, số 17 cũng được coi là không may mắn ở một số quốc gia (bao gồm cả Ý và Brazil) do ý nghĩa của nó trong số La Mã. Ảnh: YouTube Lufthansa là một hãng hàng không nổi bật đã bỏ hàng 17 để tôn trọng những điều mê tín này. Ảnh: YouTube Trong khi đó, hành khách sẽ không tìm thấy hàng ghế 14 trên Cathay Pacific hoặc Hong Kong Airlines vì trong tiếng Trung Quốc 14 nghe giống như "sẽ chết". Ảnh: SFGATE Ngoài không có hàng 13, United Airlines còn không có hàng ghế số 14. Ảnh; Cnet Tùy vào mỗi hãng hàng không cũng như mỗi quốc gia sẽ bỏ đi số ghế 13,14 hay 17 hoặc vẫn giữ nguyên theo thứ tự. Không phải hãng hàng không nào trên thế giới cũng đi theo sự mê tín và quy luật này. Ảnh: Getty Phân tích lỗi của máy bay Boeing 737 Max 8. Nguồn: VTV24