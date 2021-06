Vất vả "dẹp" hàng quán hàng ăn “cố đấm ăn xôi” mở quá giờ quy định

Thành phố Hà Nội ra quyết định, các quán ăn, cafe có cửa hàng được mở cửa trở lại nhưng không mở quá 21 giờ, đồng thời đảm bảo giãn cách trong quán. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống, vẫn còn rất nhiều quán cafe, quán nhậu trên địa bàn các quận Đống Đa, Hoàn Kiếm vẫn mở cửa quá 21 giờ. Một quán ăn đêm trên phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội) dù không có khách nhưng chủ quán vẫn mở cửa. Phải đến khi lực lượng công an xuất hiện vào lúc 22h ngày 24/6 thì chủ cửa hàng mới vội vàng dọn dẹp. Đại diện Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, trong những ngày đầu các tổ công tác sẽ chỉ tiến hành vận động nhắc nhở. Trong vài ngày tới, nếu tiếp tục phát hiện hàng quán mở cửa sau 21 giờ, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lập biên bản, xử phạt theo quy định của pháp luật. Hàng bia trên phố Hàng Nón (Hoàn Kiếm) đã dọn dẹp đúng 21 giờ. Chủ cửa hàng cho biết muốn đóng cửa được đúng giờ thì trước đó 1 tiếng đã phải ngừng nhận khách.Anh Nguyễn Văn Tú - bán hải sản trên phố Lương Định Của (Đống Đa, Hà Nội) thừa nhận chỉ có thể từ chối nhận khách còn không thể đề nghị khách đứng dậy vào 21h được. “Khách ngồi ăn dở chúng tôi rất khó để đóng cửa hàng”, anh Tú nói. Do chưa được mở khuya nên một trong những điểm nóng về ăn đêm của Hà Nội là phố Tạ Hiện vẫn… “cửa đóng then cài”. Sau khi được mở cửa trở lại, nhiều quán ăn vẫn chưa có lại lượng khách như cũ. Đây cũng là lý do khiến nhiều hàng ăn “cố đấm ăn xôi” mở quá giờ quy định để kéo khách.

