Văn phòng phẩm “vùng xanh” bán đồ chơi Trung Thu... kiếm bộn tiền

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Tuy nhiên, phố Hàng Mã vẫn đang “cửa đóng, then cài” do vẫn nằm trong “vùng đỏ”. Trong khi đó, một số cửa hàng đồ chơi trên phố Tô Hiệu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) lại tấp nập người mua. Nguyên nhân do quận Cầu Giấy được UBND Thành phố Hà Nội “nới lỏng” cho một số hoạt động từ ngày 16/9. Ngay lập tức, những cửa hàng bán đồ chơi đã chuyển qua kinh doanh đồ chơi Trung Thu như đèn lồng, đèn ông sao và một số mặt hàng truyền thống khác. Theo ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống, tối muộn ngày 19/9, các cửa hàng bán đồ chơi trên phố Tô Hiệu vẫn rất nhộn nhịp Đến gần 21 giờ, chủ những cửa hàng này đã dừng đón khách và đề nghĩ khách đang lựa chọn đồ ra xếp hàng để thanh toán. Tuy nhiên, do lượng người mua đông nên quá 21 giờ cửa hàng đồ chơi Anh Thư trên phố Tô Hiệu vẫn chưa thanh toán xong cho khách. Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, từ ngày 16/9, tại một số quận không xuất hiện ca dương tính trong thời gian qua sẽ được mở lại cửa hàng văn phòng phẩm, đồ dùng học tập và phải đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Tranh thủ quy định này, nhiều cửa hàng văn phòng phẩm, đồ dùng học tập đã “chuyển hướng” kinh doanh đồ chơi Trung Thu. Cũng trong tối ngày hôm qua (19/9), Nhà sách Tiến Thọ đã đóng cửa trước 21 giờ. Trước đó, nhiều hình ảnh cho thấy trong những ngày cuối tuần vừa qua, Nhà sách này rất đông trẻ em đến chơi và không đảm bảo giãn cách.

