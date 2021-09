Thủ phủ đồ chơi trung thu vắng vẻ, lác đác bán đèn ông sao rước… online

Tết Trung Thu năm nay đến vào ngày cuối cùng Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội lần thứ 4 (21/9). Dù vậy, do tâm lý lo ngại cùng với chủ trương tiếp tục hạn chế ra đường sau thời gian giãn cách của Hà Nội nên chắc chắn mọi hoạt động đón Trung Thu sẽ không diễn ra. Phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) cũng vì đó mà gần như không có khách tới mua hàng. Một số cửa hàng bày bán đồ chơi Trung Thu chỉ để có không khí. Dịch bệnh COVID-19 cũng khiến phố Hàng Mã không thể nhập được hàng mới để bán. Thậm chí, có những cửa hàng còn để nguyên đồ vàng mã từ ngày Rằm Tháng Bảy. Theo ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống, tại một số cửa hàng trên phố Hàng Mã vẫn bán hàng nhưng bày sâu ở trong ngõ. Chị Phương Dung - một giáo viên mầm non đến mua đèn Ông Sao chia sẻ, dịch bệnh khiến các em nhỏ không được tham gia hoạt động vui chơi ngày Tết nên nhà trường chỉ mua một vài chiếc đèn về trang trí rồi cùng các em rước đèn… online. Một chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết thêm, do năm ngoái vẫn còn dư một ít đồ chơi Trung Thu nên mở cửa để bán nhưng cả ngày cũng chẳng có khách hỏi mua. Đồ chơi Trung Thu treo cả ngày trên phố nhưng không ai hỏi. Cảnh đìu hiu hiếm kỳ lạ trên phố Hàng Mã khi ngày Tết Trung Thu đang đến rất gần.

