Vạch trần hiểm họa chết người trong phòng tắm

Không ít vụ tai nạn thương tâm do bị điện giật khi sử dụng bình nước nóng đã khiến nhiều người ái ngại. Chuyên gia sẽ chỉ ra cách đề mỗi gia đình an tâm sử dụng sản phẩm tiện nghi này.

Vụ tai nạn xảy ra hồi tháng 4/2016 khiến hai mẹ con tử vong trong phòng tắm do rò điện từ bình nước nóng đã từng gây rúng động dư luận địa phương suốt một thời gian dài. Hay trước đó, hai người ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ bị điện giật chết do rò điện từ bình nước nóng được gia đình sử dụng từ năm 2004. Những vụ tai nạn thương tâm như thế tác động không tốt tới tâm lý của nhiều người.

Ảnh minh họa.

Thực tế cho thấy, có nhiều nguyên nhân dẫn đến rò điện ở bình nước nóng, trong đó một phần do sự thiếu hiểu biết của người dân về sử dụng bình nước nóng, do lắp đặt sai so với khuyến nghị của nhà sản xuất hoặc do chất lượng không đảm bảo của bình nước nóng cũ.

Các chuyên gia về điện cho rằng, những vụ tai nạn thương tâm nói trên hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu người sử dụng bình nước nóng tuân thủ một số nguyên tắc khi sử dụng sản phẩm này. Theo kĩ sư điện Lê Việt Hải (Hà Nội), những sản phẩm bình nước nóng hiện đại đều có bộ chống rò điện ELCB. Tuy nhiên thường khi lắp đặt, vì thiếu hiểu biết, nhiều thợ kỹ thuật thường cắt đi phích cắm trong đó có dây nối đất để đấu điện trực tiếp và không nối tiếp đất. Việc này cực kỳ nguy hiểm khi khiến bộ chống rò điện ELCB không có tác dụng ngắt dòng điện khi xảy ra hiện tượng rò điện và gây nguy hiểm cho người dùng.

Những bình nước nóng đã sử dụng một thời gian dài rất dễ bị ăn mòn gây hở điện

“Đặc biệt, nhiều người có thói quen vừa tắm vừa bật bình nước nóng. Đây là thói quen rất nguy hiểm. Dù bình nước nóng có bộ chống rò điện ELCB hay không, thì để đảm bảo an toàn, người sử dụng không nên chủ quan và cần lưu ý luôn luôn tắt bình nước nóng trước khi sử dụng” – kĩ sư Lê Việt Hải khuyến cáo.

Một thói quen xấu khác mà nhiều gia đình hay mắc phải là không chú ý tới việc bảo dưỡng bình nước nóng sau một thời gian dài sử dụng. “Thực tế cho thấy, thiết bị nóng lạnh sau một thời gian sử dụng đều có thể bị ăn mòn, bong tróc gây rò điện. Mặc dù nhiều model bình nước nóng hiện đại đã tích hợp thiết bị chống giật, nhưng chúng tôi vẫn khuyên mọi người nên bật bình nước nóng trước 10-20 phút rồi tắt nguồn điện trước khi tắm” – kĩ sư Hải nói – “Mọi người không lo tốn điện bởi nguyên lý hoạt động của bình nước nóng là đốt nóng nên không gây tốn điện trong quá trình khởi động như điều hòa hay tủ lạnh. Ngược lại, việc bật nước nóng suốt ngày càng tốn điện và dễ gây hư hỏng thiết bị hơn”.

Ngắt điện bình nước nóng trước khi tắm để đảm bảo an toàn

Một thực trạng khác được nhiều kĩ sư điện và các nhà sản xuất khuyến cáo là một số loại hàng nhái thương hiệu, hàng kém chất lượng được gia công với giá rẻ đang trôi nổi ngoài thị trường có thể đáp ứng tâm lý hám rẻ trước mắt của người dùng nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó có hiểm họa bị rò điện gây nguy hiểm đến tính mạng. “Hiện một số hàng nhái có mức giá khá rẻ, nhiều khi giá chỉ bằng 30-50% giá của các hãng lớn, với những cái tên và mẫu mã na ná, rất dễ gây nhầm lẫn. Nếu không được tư vấn hoặc trang bị kiến thức, người mua hàng rất dễ bị hút bởi chiết khấu cao của sản phẩm” – một người bán đồ điện gia dụng trên đường Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) cho hay.

“Hiện nay, giá các loại bình nước nóng trên thị trường tương đối đa dạng, rất nhiều các thương hiệu uy tín như Rossi, Ariston, Ferroli, Picenza,… giá cả giao động từ 2 – 7 triệu/chiếc... Giá thành hấp dẫn, chất lượng tốt, tính an toàn được đảm bảo, nên chúng tôi luôn tư vấn kĩ lưỡng và khuyến cáo người tiêu dùng nên chọn mua các nhãn hiệu bình nước nóng có uy tín để được đảm bảo về chất lượng và thuận lợi trong việc bảo hành, bảo trì khi sử dụng sản phẩm” – chị Đỗ Hằng, chủ cửa hàng điện máy ở thành phố Thanh Hóa, chia sẻ.

“Khi lựa chọn bình nước nóng cho gia đình, tôi không quan tâm quá nhiều đến mẫu mã, mà chú trọng đến sản phẩm đảm bảo chất lượng, bền và đặc biệt phải an toàn khi sử dụng. Vì thế, tôi cũng thường để ý đến các thương hiệu uy tín. Hiện nay, gia đình chúng tôi đang ưa dùng bình nước nóng thương hiệu Rossi. Đây là thương hiệu gắn bó lâu năm với người tiêu dùng Việt, hơn nữa giá thành cũng khá phù hợp, các sản phẩm mới ra đời luôn tích hợp công nghệ hiện đại mang lại sự an toàn cho người sử dụng, nên chúng tôi rất yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này” – anh Lê Dũng (Khâm Thiên, Hà Nội) chia sẻ.