Tỷ phú công nghệ đầu tiên đi bộ ngoài không gian là ai?

Mới đây, Jared Isaacman - CEO và nhà sáng lập công ty thanh toán Shift4 Payments, đã làm nên lịch sử với chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên trên thế giới do người bình thường thực hiện. Ảnh: AP Jared Isaacman sinh năm 1983 là tỷ phú tự thân, sở hữu khối tài sản 2 triệu USD (theo ước tính của Forbes). Ảnh: Polaris Program Jared Isaacman cho biết quyết định sẽ lên vũ trụ khi mới 5 tuổi nhưng phải đến năm 41 tuổi, ông mới biến giấc mơ này thành hiện thực sau nhiều năm xây dựng sự nghiệp và đam mê với ngành hàng không. Ảnh: The Times of Israel Khi còn là thiếu niên, các kỹ năng máy tính của Isaacman đã giúp ông có được một công việc tư vấn CNTT tại một công ty xử lý thanh toán, khiến Isaacman phải bỏ học trung học. Ảnh: The Times of Israel Năm 16 tuổi, Jared Isaacman sử dụng tấm séc trị giá 10.000 USD từ ông của mình làm vốn khởi nghiệp và mở cửa hàng trong tầng hầm ngôi nhà thời thơ ấu của mình. Nhân viên đầu tiên của Jared Isaacman bao gồm người bạn Brendan Lauber, người từng là Giám đốc công nghệ của Shift4 cho đến năm ngoái và bố của Isaacman, một nhân viên bán hàng từng làm việc cho một công ty an ninh gia đình. Ảnh: NBC news Shift4 lên sàn chứng khoán vào tháng 6/2020, hiện có giá trị thị trường 7,4 tỷ USD. Công ty có trụ sở chính tại Center Valley, Pennsylvania và gồm hơn 2.000 nhân viên trên khắp cả nước. Ảnh: FinTech MagazineTỷ phú Jared Isaacman đam mê máy bay từ lâu và bắt đầu học lái máy bay ở độ tuổi 20 để giải tỏa căng thẳng. Ảnh: Getty Năm 2009, Isaacman lập kỷ lục khi bay vòng quanh thế giới trên chiếc Cessna Citation CJ2 trong chưa đầy 62 giờ - ít hơn khoảng 20 giờ so với kỷ lục trước đó. Ảnh: Air Force Ba năm sau, Isaacman thành lập Draken International - một công ty đào tạo phi công cho Không quân Mỹ. Ảnh: Fortune Sau đó, công ty này được bán cho Blackstone Group vào năm 2020 với giá trị “chín con số" (theo Forbes). Ảnh: India Today

