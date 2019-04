Tỷ phú casino và bờ vực sụp đổ của một đế chế

Sự kết thúc của đế chế này từng là điều không tưởng. Tuy nhiên, điều đó đang dần trở thành hiện thực khi nhà điều hành sòng bạc Crown Resorts, ông James Packer, nói vào tuần trước rằng đang có vụ thương thuyết trị giá khoảng 7,17 tỷ USD để bán Crown Resorts cho Wynn Resorts tại Las Vegas.



Các cuộc đàm phán đã thất bại chỉ vài giờ sau đó. James Packer vẫn tuyên bố rõ ràng rằng ông sẵn sàng bán 46% cổ phần của mình tại công ty, gián tiếp chấm dứt đế chế gia đình đã được xây dựng qua 4 thế hệ.

Tập đoàn Deutsche Bank AG cho biết Wynn có khả năng không dính dáng gì đến thương vụ này nữa, và đây là cơ hội cho các nhà đầu tư khác.

Sự bán tháo của tỷ phú Packer là đỉnh điểm của hàng loạt sự kiện: một cuộc rút lui nhiều năm ở nước ngoài, một thời kỳ hỗn loạn được đánh dấu bởi cuộc “dọn dẹp" ở Trung Quốc, một cuộc chia ly tai tiếng với vị hôn thê, ca sỹ Mariah Carey, và cuối cùng, là sức khỏe tâm thần không ổn định khiến ông phải rời khỏi hội đồng quản trị của tập đoàn Crown vào tháng 3 năm ngoái.

Tỷ phú James Packer và ca sỹ Mariah Carey. Ảnh: Getty.

Damon Kitney, tác giả cuốn sách “The Price Of Fortune: The Untold Story Of Being James Packer”, nhận xét: “Đây là sự kết thúc của một kỷ nguyên. Đối với James Packer, lịch sử và di sản là một chuyện. Nhưng quan trọng nhất vẫn là phải khỏe mạnh. Ông ta nhận thấy mình đã có quá đủ sự chú ý”.

Phát ngôn viên của Crown từ chối bình luận về vụ việc.

Cùng với gia đình Rupert Murdoch hiện kiểm soát phần lớn truyền thông Australia, nhà Packer hiếm khi nào thoát khỏi sự theo dõi từ công chúng.

Ông Packer cùng với con trai cả nhà Murdoch, Lachlan Murdoch, cùng đầu tư vào One.Tel, công ty điện thoại tại Australia đã sụp đổ vào năm 2001. Bốn năm sau, James Packer phải gánh vác cơ đồ của gia đình sau khi cha ông, Kerry Packer qua đời.

Dưới cái bóng của người cha quá cố, James Packer đã chuyển đổi đế chế truyền thông thành một doanh nghiệp quốc tế được trang bị đầy đủ trong thời đại kỹ thuật số. Khu giải trí, sòng bạc của ông đã vượt ra ngoài Australia và thâm nhập thị trường Bắc Mỹ, Macau. Packer còn lấn sân sang lĩnh vực nhà hàng và sản xuất phim ảnh.

Vụ làm ăn lớn nhất của Packer được thực hiện ở Macau với đối tác Lawrence Ho, con trai ông trùm casino Stanley Ho. Sòng bạc đầu tiên của mối hợp tác giữa họ được mở vào năm 2007 với mục đích thu hút những tay chơi bạc lớn nhất từ Trung Quốc.

Bước ngoặt xảy đến vào tháng 10/2016, khi chính quyền Trung Quốc vây bắt nhân viên Crown trên lãnh thổ nước này. Tòa đã tuyên án 19 nhân viên vì tội quảng bá cờ bạc trái phép. Vụ bắt giữ này tác động rất mạnh đến ông Packer.

James Packer đã phải đến ở trong ngôi nhà ở Los Angeles của huyền thoại Hollywood, đồng thời là bạn thân của ông, Warren Beatty. Packer kể lại trong một cuốn sách rằng ông uống một chai vodka mỗi ngày và Beatty phải đưa ông đến bác sỹ tâm thần để điều trị.

James Packer và Lawrence Ho (trái). Ảnh: Getty.

Vị tỷ phú này chia sẻ rằng ông muốn một “cuộc sống đơn giản” hơn và thừa nhận mình đã mất bạn bè, tăng cân, dẫn đến việc phải ẩn dật tại điền trang ở Argentina.