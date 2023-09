Tỷ giá tăng gây tác động hai chiều tới nền kinh tế thế nào?

Theo Chứng khoán VNDirect, tỷ giá tăng gây tác động hai chiều tới nền kinh tế.

Tỷ giá USD/VND tăng cao

Chỉ số DXY tăng lên 104,8 điểm vào ngày 13/9/2023 (+2,9% so với cuối tháng 7). Sự gia tăng của DXY được thúc đẩy bởi: (1) Fed gia tăng khả năng tăng lãi suất điều hành thêm một lần nữa trong năm nay do dữ liệu kinh tế khả quan và (2) lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cao do chính phủ Mỹ tăng cường phát hành trái phiếu Chính phủ để bù đắp thâm hụt ngân sách.

Chỉ số DXY tăng đã gây áp lực lên VND khi tỷ giá USD/VND liên ngân hàng leo lên mức 24.147 vào ngày 13/9/2023 (+1,9% so với cuối tháng 7 và +2,2% so với đầu năm).

Áp lực càng gia tăng bởi (1) Trung Quốc nới lỏng tiền tệ gây áp lực lên đồng Nhân dân tệ và chúng tôi nhận thấy rằng trong quá khứ VND có tương quan cao với đồng Nhân dân tệ, (2) áp lực lạm phát trong nước tăng lên trong những tháng cuối năm 2023.

Trong khi đó, đồng USD cũng tăng giá so với hầu hết các đồng tiền trong khu vực, đáng chú ý là đồng Peso Philippines (+1,8% so với đầu năm), Baht (+3,2% so với đầu năm), Nhân dân tệ (+5,1% so với đầu năm) và Ringgit Malaysia (+6,3% so với đầu năm).

Tỷ giá tăng gây tác động hai chiều tới nền kinh tế

Theo VNDirect, tỷ giá tăng sẽ làm tăng nghĩa vụ nợ (đặc biệt là đối với khu vực tư nhân). Nó cũng làm tăng giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và hàng tiêu dùng nhập khẩu, từ đó gia tăng áp lực lên lạm phát trong nước.

Vì vậy, khi áp lực từ tỷ giá càng lớn, thì càng ít dư địa cho NHNN tiếp tục giảm lãi suất điều hành. VNDirect tin rằng NHNN sẽ tạm dừng hạ lãi suất điều hành ít nhất cho đến nửa đầu năm 2024 vì NHNN cần cân bằng mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng trong bối cảnh áp lực tỷ giá và lạm phát gia tăng.

VNDirect nhận thấy NHNN vẫn có một số yếu tố hỗ trợ để ổn định tỷ giá, bao gồm: (1) thặng dư thương mại duy trì ở mức cao, (2) FDI và kiều hối tích cực và (3) Các thỏa thuận bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài dự kiến thực hiện trong nửa cuối năm 2023 sẽ làm tăng nguồn cung ngoại tệ.

Việc giữ tỷ giá biến động trong phạm vi phù hợp (<3%) sẽ giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực và nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu của Việt Nam.

VNDirect tin rằng mức giảm giá vừa phải của VND so với USD (<3%) sẽ thúc đẩy hoạt động xuất khẩu (tăng khả năng cạnh tranh của xuất khẩu Việt Nam).

Ngoài ra, VNDirect cũng cho rằng điều này ít có khả năng khiến cho dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy mạnh ra khỏi Việt Nam.