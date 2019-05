Từ bán báo đến ông chủ đế chế sòng bạc lớn nhất thế giới

Sheldon Adelson là tỷ phú 85 tuổi đứng sau đế chế sòng bạc lớn nhất thế giới Las Vegas Sands. Las Vegas Sands đang vận hành nhiều cơ sở kinh doanh sòng bạc như: Venetian Las Vegas, Palazzo Las Vegas, Sandy Macao, Marina Bay Sands ở Singapore, Sands Bethlehe... Ông là con trai một tài xế taxi ở Boston, Mỹ. Công việc đầu tiên của ông từng làm là bán báo, bán quảng cáo trên các tạp chí và làm phóng viên tòa án. Sau đó, Adelson bắt đầu kiếm tiền tại các hội chợ thương mại. Ông và các đối tác giới thiệu hội chợ thương mại công nghệ COMDEX ở Las Vegas hồi năm 1979 thu hút nhiều người tham gia, sau đó bán lại COMDEX và một số hội chợ nhỏ cho Softbank. Năm 65 tuổi, ông bắt đầu kinh doanh casino. Năm 1989, ông mua Sands Casino & Hotel ở Las Vegas với giá 128 triệu USD. Sau 2 năm với chi phí 1,5 tỷ USD, ông đã xây dựng xong The Venetian. Sòng bạc và khách sạn này mô phỏng theo phong cách Venice, Italia. Tháng 4/1999, The Venetian bắt đầu mở cửa. Năm 2004, Adelson mở Sands Macao với chi phí xây dựng ít nhất là 265 triệu USD. Đây là sòng bài kiểu Mỹ đầu tiên ở châu Á. Ông cũng kinh doanh lĩnh vực truyền thông. Năm 2015, ông mua tờ Las Vegas Review-Journal với giá 140 triệu USD. Ông kết hôn với Miriam Adelson cuối những năm 1980. Lúc đó 2 người đều đã ly hôn. Vợ của ông muốn xây dựng The Venetian mô phỏng Venice sau khi cặp đôi đi nghỉ ở Italia để hưởng tuần trăng mật. Ngoài biệt thự ở Las Vegas, ông còn sở hữu bất động sản trị giá 52 triệu USD ở Malibu, California, Mỹ. Ông Adelson cũng sở hữu một du thuyền được đặt tên là "Nữ hoàng Miri" theo tên vợ là Miriam. Ông thường xuyên di chuyển bằng máy bay riêng. Ông được cho là sở hữu máy bay Airbus A345. Sheldon Adelson là nhà tài trợ cho các chính trị gia Đảng Cộng Hòa, Mỹ. Ông từng chi 17 triệu USD tài trợ cho chính tri gia Gingrich trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2012.

