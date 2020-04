TTTM Tràng Tiền Plaza “đìu hiu” vắng khách dịp 30/4

Tràng Tiền Plaza của đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn nằm ngay giữa trung tâm Hà Nội, bên cạnh hồ Gươm. Ghi nhận của PV, trưa ngày 30/4 cho thấy, lượng khách ghé vào Tràng Tiền Plaza khá thưa thớt. Các lối di chuyển đến các cửa hàng bên trong Tràng Tiền Plaza dường như vắng bóng khách hàng. Thỉnh thoảng mới xuất hiện vài tốp nhỏ du khách đi chơi dịp 30/4 vào đây tham quan. Khách vào đây chủ yếu để tham quan, chụp ảnh, nhưng ít mua sắm. Tràng Tiền Plaza được xem là trung tâm thương mại (TTTM) cao cấp bậc nhất Hà Nội, sánh ngang tầm các trung tâm mua sắm lớn trong khu vực và thế giới. Nhưng vài năm trở lại đây, nhiều cơ quan truyền thông liên tục nêu việc các mặt hàng tại Tràng Tiền Plaza càng ngày càng ế ẩm. Thực tế cho thấy, các cửa hàng bên trong Tràng Tiền Plaza gần như vắng khách. Do hàng hiệu là món đồ kẹt khách, do vậy, lượng khách mua ở Tràng Tiền Plaza không thể so sánh được với các trung tâm thương mại đại trà khác. Tuy nhiên, các thương hiệu thời trang ở đây cũng đều treo biển Sale off từ 20 đến 50% vẫn thưa vắng khách. Thời trang hàng hiệu tại TTTM Tràng Tiền Plaza. Các quầy hàng thương hiệu trong TTTM Tràng Tiền Plaza. Thỉnh thoảng mới có một vài vị khách ghé vào cửa hàng túi xách thời trang để tham quan. Các quầy hàng trang sức dường như cũng thưa vắng.

