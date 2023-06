Tròn mắt xem những loại cây “mắn đẻ” nhất Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Ngọ (khu Ba, Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội) được nhiều người biết đến với hàng trăm cây cảnh có giá trị từ 100 triệu cho đến cả tỷ đồng. Trong đó, ông sở hữu cây mít có một không hai đất Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet Cây mít có dáng đổ, tán cây rộng, thân cây sần sùi, vỏ cây có những mảng rêu phong, đặc biệt số lượng quả hàng năm rất sai, đếm qua cũng lên tới hơn trăm quả. Ảnh: Vietnamnet Những trái mít mọc thành từng chùm, mỗi chùm sơ qua cũng hơn 20 quả. Ảnh: Vietnamnet Các chùm quả mọc từ gốc đến các cành lớn. Ảnh: Vietnamnet Một cây mít "vỡ kế hoạch" khác từng khiến dân mạng xôn xao. Ảnh: Facebook. Nhiều năm trước, một cây cam Vinh của gia đình anh Dương Đình Tấn (ở Quỳ Hợp, Nghệ An) khiến dân tình "tròn mắt" khi có tới 1.000 quả. Ảnh: Zing Cây cao khoảng 2,5 m, tán rộng, mỗi nhánh cho ra cả trăm quả trĩu trịt. Ảnh: Dân Việt 1.000 quả to đều, chín mọng chen chúc nhau trên từng cành nhỏ. Ảnh: Dân ViệtCây chuối "mắn đẻ" dài tới hơn 1,4m và có tới hơn 100 nải tại Ninh Bình. Ảnh: Dân Việt Vườn vải thiều sai trĩu quả của một lão nông ở Bắc Giang khiến ai cũng trầm trồ. Ảnh: PL&DS Cây nào cũng ra quả trên thân, quả to, đẹp, mọng nước. Ảnh: VOV Một anh chàng người Mộc Châu khoe góc vườn mận nhà khiến dân tình phát cuồng vì sai trĩu quả. Cành mận nhiều quả đến mức trĩu xuống, phải chống cọc để đỡ. Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp thị. Video: Du lịch mùa vải thiều có gì hot? Nguồn: VTV24

Ông Nguyễn Văn Ngọ (khu Ba, Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội) được nhiều người biết đến với hàng trăm cây cảnh có giá trị từ 100 triệu cho đến cả tỷ đồng. Trong đó, ông sở hữu cây mít có một không hai đất Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet Cây mít có dáng đổ, tán cây rộng, thân cây sần sùi, vỏ cây có những mảng rêu phong, đặc biệt số lượng quả hàng năm rất sai, đếm qua cũng lên tới hơn trăm quả. Ảnh: Vietnamnet Những trái mít mọc thành từng chùm, mỗi chùm sơ qua cũng hơn 20 quả. Ảnh: Vietnamnet Các chùm quả mọc từ gốc đến các cành lớn. Ảnh: Vietnamnet Một cây mít "vỡ kế hoạch" khác từng khiến dân mạng xôn xao. Ảnh: Facebook. Nhiều năm trước, một cây cam Vinh của gia đình anh Dương Đình Tấn (ở Quỳ Hợp, Nghệ An) khiến dân tình "tròn mắt" khi có tới 1.000 quả. Ảnh: Zing Cây cao khoảng 2,5 m, tán rộng, mỗi nhánh cho ra cả trăm quả trĩu trịt. Ảnh: Dân Việt 1.000 quả to đều, chín mọng chen chúc nhau trên từng cành nhỏ. Ảnh: Dân Việt Cây chuối "mắn đẻ " dài tới hơn 1,4m và có tới hơn 100 nải tại Ninh Bình. Ảnh: Dân Việt Vườn vải thiều sai trĩu quả của một lão nông ở Bắc Giang khiến ai cũng trầm trồ. Ảnh: PL&DS Cây nào cũng ra quả trên thân, quả to, đẹp, mọng nước. Ảnh: VOV Một anh chàng người Mộc Châu khoe góc vườn mận nhà khiến dân tình phát cuồng vì sai trĩu quả. Cành mận nhiều quả đến mức trĩu xuống, phải chống cọc để đỡ. Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp thị. Video: Du lịch mùa vải thiều có gì hot? Nguồn: VTV24