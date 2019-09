"Tròn mắt" ngắm biệt thư 200m2 giữa SG của Nhật Kim Anh sắp đóng vai gái 18

Vừa tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ qua phim "Tiếng sét trong mưa", Nhật Kim Anh bị chê không phù hợp đóng vai cô gái 18 tuổi. Ảnh: Zing. Sinh năm 1985, xuất thân từ một ca sĩ nhưng vài năm trở lại đây, Nhật Kim Anh lại gây ấn tượng khi xuất hiện cùng vai trò diễn viên. Ảnh: Khám phá. Trước đó, giọng ca sinh năm 1985 từng gây chú ý vì sở hữu khối tài sản "khủng", khẳng định tài sản do tự bản thân kiếm ra chứ không phải nhờ chồng. Ảnh: Anninhthudo. Tháng 6/2019, nữ diễn viên Nhật Kim Anh xác nhận đã ly hôn chồng sau 5 năm chung sống. Ảnh: Anninhthudo. Tháng 3/2019, Nhật Kim Anh mua biệt thự 200m2 tại khu dân cư cao cấp ở Bình Chánh, TP HCM. Ảnh: Vietnamnet. Nữ diễn viên cho biết đây là thành quả cả một thời gian dài cật lực ''cày cuốc' dành dụm cộng với số tiền bán đi căn hộ ở quận 5. Ảnh: Vietnamnet.Biệt thự của Nhật Kim Anh nằm cạnh công viên, có khuôn viên rộng. Nữ diễn viên mất khoảng 5 tháng để giám sát thi công từ xa và nhiều lần yêu cầu thợ làm lại vì không ưng ý. Ảnh: Anninhthudo. Hồ cá rộng đẹp bao quanh nhiều cây cối là điểm nhấn trong căn biệt thự. Ảnh: Vietnamnet. Một góc khác nhiều cây xanh và hoa hồng trong khu biệt thự. Ảnh: Vietnamnet. Nữ ca sĩ không tiết lộ giá trị của căn nhà với lý do không thích khoe khoang. Ảnh: Vietnamnet. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Nhật Kim Anh còn là bà chủ của 2 thương hiệu mỹ phẩm do cô sáng lập, sản phẩm làm đẹp của cô được nhiều chị em tin dùng, có chi nhánh ở nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước. Ảnh: Laura. Nhật Kim Anh cũng sở hữu phòng thay đồ chứa hàng chục chiếc túi xách và giày dép hàng hiệu. Ảnh: Zing. Lúc mới vào nghề, Kim Anh chỉ sắm một chiếc ô tô bình dân để phục vụ công việc đi lại nhưng hiện tại, qua những hình ảnh cô đăng tải lên mạng xã hội, có thể thấy chiếc xe mới sắm của Nhật Kim Anh khá đắt tiền, có nội thất sang trọng. Ảnh: Anninhthudo. Làm ăn phát đạt, Nhật Kim Anh tự thưởng cho mình những chuyến du lịch đắt đỏ sang trời Tây. Ảnh: Anninhthudo. Video: Nhật Kim Anh công bố video trộm đột nhập nhà. Nguồn: Youtube.

