“Triệu phú công nghệ” vừa cầu hôn MC VTV trên máy bay là ai?

Mới đây, BTV Phạm Ngọc Hà My, MC sinh năm 1996 của VTV24 vừa thông báo đã được bạn trai doanh nhân cầu hôn ngay trên máy bay. Ảnh: FBNV Người đàn ông được Hà My lựa chọn gửi gắm cuộc đời cũng không phải ai xa lạ. Đó chính là CEO Đinh Viết Hùng của Design Bold. Ảnh: FBNV CEO Đinh Viết Hùng (thường gọi Hùng Đinh) sinh năm 1980. Thực tế, Hùng Đinh không xuất phát từ ngôi trường đào tạo về công nghệ, anh tự nhận là "kẻ ngoại đạo". Ảnh: Cabebiz Thời cấp 3, Hùng Đinh từng là học sinh chuyên Anh của trường Phan Bội Châu (Nghệ An). Lên đại học, anh đỗ vào trường Ngoại Thương danh giá, nhưng lại có niềm đam mê cháy bỏng đối với công nghệ thông tin. Ảnh: Cabebiz Khi là sinh viên, ngoài giờ học trên giảng đường, Hùng Đinh còn đi buôn máy tính lẫn điện thoại. Nhờ vậy, anh có thể sống tự lập mà không cần sự chu cấp của gia đình. Ảnh: Nhadautu Năm 2004, sau khi tốt nghiệp đại học, Hùng Đinh vào làm cho một công ty dầu khí lớn với mức lương gần 5.000 USD/tháng. Ảnh: Internet Tuy nhiên, với niềm đam mê công nghệ từ những năm tháng sinh viên, năm 2005, Hùng nghỉ việc trong sự ngỡ ngàng của nhiều người quen, bạn bè để thành lập công ty riêng. Ảnh: Youtube Với số vốn 314 USD, Hùng Đinh bắt đầu khởi nghiệp với đứa con đầu tiên của mình - Công ty Giải pháp J.O.O.M (Joom Solutions - JS). Đây là một công ty hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm, các giải pháp cho doanh nghiệp, các giải pháp thương mại điện tử và phát triển mã nguồn mở. Ảnh: Cafef Joom Solutions của Hùng Đinh có 2 cổng hoạt động chính là JoomlArt và Joomlancers. JoomlArt là cái tên quá quen thuộc với cộng đồng mã nguồn mở trên toàn thế giới, thậm chí, hiện nay nó vẫn phát triển rất lớn mạnh. Ảnh: Nhadautu Từ sự thành công của Joom Solutions, đầu năm 2015, Hùng Đinh cho ra đời startup tiếp theo với tên gọi DéignBold - công cụ thiết kế dành cho cả giới không chuyên lẫn dân chuyên nghiệp mà không cần cài đặt riêng trên máy tính. Ảnh: Vnexpress Theo đánh giá của các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, giá trị của DesignBold không dưới 100 triệu USD. Thế nhưng, với Hùng Đinh, "DesignBold không phải để bán". Ảnh: Internet Bên cạnh đó, CEO Hùng Đinh cũng là nhà sáng lập quỹ đầu tư cá nhân Vic Parners, đơn vị từng rót vốn vào một số startup như TopCV, Color Me, Printgo,...Ảnh: Cabebiz Video: Chặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn: VTV24

