Mít ruột đỏ gấp 10 lần mít Thái vẫn cháy hàng ngon cỡ nào?

Trong khi mít Thái ở ĐBSCL đang chờ được "giải cứu" thì mít ruột đỏ đang được rao bán nhiều trên chợ mạng với giá từ 80.000 - 90.000 đồng/kg. Ảnh chụp màn hình. Dù giá đắt hơn nhiều so với mít Thái nhưng mít ruột đỏ vẫn được đông đảo khách hàng đặt mua. Tuy nhiên, số lượng mít ruột đỏ hiện không nhiều nên lúc nào cũng trong tình trạng cháy hàng. Ảnh: Facebook. Mít đỏ chủ yếu là giống nhập từ Malaysia hoặc Indonesia và được các nhà vườn cải tiến để phù hợp với điều kiện canh tác ở Việt Nam. Ảnh: Youtube. Đặc điểm nổi bật của mít đỏ là múi đỏ au, cùi dày, thơm phức. Ảnh: Vietnamnet Mít đỏ vị ngọt đậm và có hương thơm đặc trưng, được ví như mùi của hương vani. Ảnh: Dienmayxanh Đặc biệt, mít ruột đỏ ít xơ, càng để lâu thì múi mít càng có vị ngọt và mềm hơn. Ảnh: Vietnamnet Tại Hà Nội, mít ruột đỏ nguyên múi được bán với giá 180.000 - 250.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook. Theo một cửa hàng trái cây sạch ở Hà Hội, mít ruột đỏ được nhập về từ nhà vườn ở miền Tây. Ảnh: Dienmayxanh Phần lớn mít về chỉ đủ trả hàng cho khách đặt trước, hiếm có đợt mít về nhiều mới có bán sẵn tại cửa hàng. Ảnh: Dienmayxanh Theo người bán, mít ruột đỏ được trồng theo quy trình hữu cơ nên sản phẩm không chỉ lạ mà còn ngon và an toàn. Đây cũng là lý do khiết mít đỏ hút khách. Ảnh: Dienmayxanh Video: Làm sao để phát hiện mít chín nhờ thuốc? Nguồn: Tin Tức VTV24

