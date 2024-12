Tò mò bưởi khổng lồ 1 triệu đồng/quả hút khách dịp Tết

Hàng năm, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, thị trường Hà Nội, TP HCM lại xuất hiện những trái bưởi Kỳ Đà khổng lồ phục vụ người dân chơi Tết. Ảnh: Tiền phong Bưởi Kỳ Đà khổng lồ có xuất xứ tại Tuyên Quang, nặng từ 4 - 5 kg, thậm chí có quả nặng tới 10kg. Ảnh: Plo Trên thị trường, mỗi trái bưởi Kỳ Đà có giá từ 300.000 - 1 triệu đồng/quả, tùy theo kích thước. Ảnh: Kinhtedothi Những trái bưởi Kỳ Đà to dị thường, mã vàng óng, sắc tươi đẹp to và hương rất thơm, chơi bền, có thể bảo quản được 2,3 tháng. Ảnh: Facebook Người bán cho biết, bưởi Kỳ Đà một năm chỉ 1 vụ. Từ tháng 8 âm lịch bòng có màu xanh, đến tháng 10 chuyển màu vàng bắt mắt. Ảnh: Minh Đức/VTCNews Bưởi Kỳ Đà kích thước lớn và mùi thơm mát nên được nhiều người lựa chọn làm thứ quả trưng bày ngày Tết. Ảnh: Facebook Loại quả này được cho là tượng trưng cho sự sung túc, may mắn và thịnh vượng. Ảnh: Facebook Tuy nhiên, bưởi khổng lồ này chủ yếu có giá trị bày bàn thờ, ăn không ngon, thậm chí có vị nhạt và đắng. Ảnh: Facebook Khi bổ ra, cùi dày cả nửa gang tay, còn phần ruột bên trong thì khá bé. Ảnh: @phandiemvlog

