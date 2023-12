Thủ phủ quất Tứ Liên chuyển sắc vàng, tất bật vào vụ Tết

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, quất Tứ Liên đã lên dáng, một số gốc quất quả đã chín chuyển màu vàng bắt mắt. Ảnh: Công luận Theo các chủ vườn, quất Tứ Liên năm nay chất lượng và kiểu dáng có phần đẹp hơn so với các năm trước. Ảnh: Dân Việt Làng nghề truyền thống quất Tứ Liên có hơn 400 hộ trồng quất với diện tích lên tới gần 30 ha. Ảnh: 60giay Mỗi nhà vườn rộng cả nghìn mét vuông, số lượng gốc quất khoảng vài trăm đến cả nghìn cây. Ảnh: Thiennhienmoitruong Hàng nghìn gốc quất với nhiều kích cỡ, dáng thế khác nhau phụ vụ thị trường Tết năm nay có giá trung bình từ 500.000 đến vài chục triệu đồng/cây. Ảnh: 60giay Bên cạnh chậu quất tuổi đời một năm, nhà vườn làng Tứ Liên cũng có những gốc quất đẹp hàng chục năm, giá thành cao. Những gốc lâu năm, nhà vườn thường cho thuê là chính với giá từ 4-8 triệu tuỳ từng cây. Ảnh: Dân Việt Quất chum được đầu tư nhiều về công sức nên giá cũng cao hơn nhiều so với quất thông thường. Mỗi chum có giá từ 1 đến gần 10 triệu đồng, thậm chí có những chum độc, lạ tuổi đời cao giá 20-30 triệu đồng. Ảnh: 60giay Theo các chủ vườn, năm nay nắng nhiều, quất đã bắt đầu ngả vàng. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng đầu ra, người làm vườn phải sử dụng những quy trình chăm sóc đặc biệt. Ảnh: Công luận Thời gian này, các nhà vườn phải tưới nước đều đặn 2 lần/ngày vào trưa, chiều, tránh để quất khô dẫn đến bị vàng lá. Ảnh: ThiennhienmoitruongQuất cảnh là loại cây hút nước, cần nhiều ánh sáng, phù hợp phát triển trong nhiệt độ 20 – 24 độ C. Ảnh: Thiennhienmoitruong Những năm gần đây, quất Tứ Liên được chuyên canh trồng trong các bình, chum, bonsai,… nên yêu cầu về tay nghề thợ cao hơn, thời gian và công sức chăm sóc có thể lên đến vài năm. Ảnh: Daidoanket Một số nhà vườn kỳ công ghép gỗ lũa vào cây quất truyền thống, tạo ra những dáng cây độc đáo. Ảnh: Dân Việt Theo dự kiến, khoảng 1 tháng nữa quả sẽ chín vàng đều, vừa đẹp cho khách hàng chơi trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Dân ViệtNgắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết

