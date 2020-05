“Thú chơi ngông” dát vàng gây xôn xao của đại gia Việt

Đại gia Nguyễn Hữu Đường (biệt danh là đại gia "Đường bia") nổi tiếng với nhiều cao ốc dát vàng từ Hà Nội đến Đà Nẵng. Phát biểu trên truyền thông, ông Đường cho biết, cách đây gần 20 năm vào dịp thăm Tòa tháp Empire State ở New York, ông Đường mê mẩn những cánh cửa thang máy mạ vàng tại đây và quyết định sẽ mạ vàng cho thang máy của Toà tháp đôi Hoà Bình đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội). Theo đó, dù thang máy Mitsubishi không có công nghệ mạ vàng, đại gia "Đường bia" lập hẳn một xưởng riêng để mạ vàng cho thang máy. Sau khi dát vàng xong thang máy tòa tháp đôi, ông Đường tiếp tục dát vàng cả phào chỉ sảnh đón và thành lan can của Tòa chung cư Hòa Bình Green City tọa lạc tại 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Năm 2017, ông Đường lại khiến dư luận xôn xao với Khu phức hợp Hòa Bình Green Đà Nẵng (đường Lê Văn Duyệt, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) có bể bơi vô cực dát vàng trên tầng mái. Thậm chí, khách sạn này còn dát vàng 24k cả bồn rửa mặt, bệ xí và bồn tắm. Trong khi đó, đại gia Nguyễn Quốc Thanh (biệt danh Thanh “sắt”) chơi lớn khi cho xây dựng hẳn lâu đài giữa nội thành Hà Nội. Tòa nhà cao 5 tầng được trang trí họa tiết hết sức công phu. Đặc biệt, chủ nhân “chịu chơi” đến mức đúc tới 6 con gà vàng cỡ lớn đặt lên trên nóc. Một con gà trống vàng to nhất được đặt ở chính giữa đang trong tư thế cất tiếng gáy, 5 con gà vàng cỡ bé hơn được đặt vòng quanh. Không chỉ chuộng việc mạ vàng cho ngôi nhà mà gần đây, nhiều đại gia Việt còn rộ mốt độ vàng cho siêu xe để khẳng định "vị thế" của bản thân. Năm 2015, bộ ảnh về siêu xe mạ vàng của thiếu gia Hải Phòng từng gây xôn xao dư luận. Được biết, từ chiếc xe nguyên bản Lexus IS 350C, chủ nhân đã lột xác xế cưng bằng dàn áo dán đề can mạ vàng ấn tượng. Không những vậy, đắp mặt nạ bằng vàng lá, căng da mặt bằng chỉ vàng cũng là mốt mới của nhiều đại gia Việt. Nhiều người còn mua bụi vàng 24 cara rắc vào thức ăn thay tiêu, bột nêm vì tin rằng nó có thể giúp tăng cường sức khỏe cũng như thể hiện đẳng cấp. Đặc biệt, không ít đại gia Việt đã đãi khách bằng những chai rượu ngoại bên trong lung linh bởi những miếng vàng lá. Nguồn ảnh: Internet Video: Biệt thự dát vàng của đại gia Ninh Bình. Nguồn: Youtube.

