Thú chơi đắt đỏ “khó ai sánh bằng” của đại gia buôn phế liệu

Anh Nguyễn Vĩnh Thoan (SN 1978, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) được biết đến là một tấm gương đi lên từ sự nghèo khó. Anh được mọi người đặt cho biệt danh " đại gia đồng nát", bởi khởi nghiệp bằng nghề thu mua sắt vụn và buôn bán các loại phụ tùng ô tô cũ. Ảnh: Kinhtenongthon Anh Nguyễn Vĩnh Thoan nổi tiếng khắp mạng xã hội khi đầu tư xây dựng tòa lâu đài dát vàng trị giá 100 tỷ tại quê nhà Nghệ An. Ảnh: Facebook Lâu đài Thoan Bình Lâu đài dát vàng gây sốt mạng xã hội, có nhiều người hiếu kỳ muốn tham quan nên dù chưa hoàn thiện, nhưng anh Thoan vân mở cửa miễn phí cho bà con đến xem, chụp hình và trò chuyện cùng gia đình. Ảnh: Facebook Lâu đài Thoan Bình Cách đây không lâu, đại gia đồng nát Nghệ An còn tậu thêm chiếc Lamborghini Huracan LP6 10-4 đã qua sử dụng với giá hơn chục tỷ. Ảnh: Facebook Đáng chú ý, anh Thoan cho biết mua xe này về chủ yếu để ngắm cho vui và muốn trải nghiệm tốc độ 325 km/h, tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,2 giây của xe. Ảnh: Facebook Lâu đài Thoan Bình Với việc tậu thêm chiếc Lamborghini, tổng cộng anh Thoan sở hữu 3 chiếc xe hơi. Trong đó, chiếc Lexus 570 biển tứ quý 6 của anh cũng từng khiến nhiều người xuýt xoa. Ảnh: Facebook Gần đây, đại gia xứ Nghệ khiến nhiều người bất ngờ khi mua tặng vợ mình, chị Phạm Thị Bình, một chiếc xe hơi với biển số tứ quý 5 với giá khoảng 2 tỷ đồng. Ảnh: Saostar Anh Thoan cho biết, dù vợ anh ít khi ra ngoài do bận rộn với công việc kinh doanh gia đình, nhưng anh vẫn quyết định tặng xe để chị có thể thỉnh thoảng đi thăm nhà ngoại hoặc dạo quanh thành phố Vinh. Ảnh: FB Lâu đài Thoan Bình Bên cạnh đó, anh Thoan còn đầu tư mạnh vào việc trang trí khuôn viên lâu đài của mình. Anh vừa chi 500 triệu đồng để mua một cây săng lẻ 200 tuổi, cao 17m và nặng 31 tấn từ Lào về trồng trước cửa lâu đài. Ảnh: Vietnamnet Trước đó, anh Thoan đã trồng khoảng 300 cây bon sai cùng rất nhiều cây cảnh khác giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Ảnh: Facebook Tổng cộng, anh đã chi gần 3 tỷ đồng cho việc mua cây để trang trí lâu đài và dự kiến sẽ tiếp tục bổ sung thêm nhiều cây cảnh khác trong tương lai. Ảnh: Facebook

