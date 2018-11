Thái tử Mohammed bin Salman bị Argentina truy tố giàu cỡ nào?

Mới đây, tờ Guardian đưa tin các công tố viên Argentina đang xem xét khởi tố Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman về tội ác chiến tranh tại Yemen cũng như vụ sát hại nhà báo ở Thổ Nhĩ Kỳ tại hội nghị G20 tuần này. Ảnh: Reuters. Mohammed bin Salman là con của Hoàng thân Salman với người vợ thứ ba, bà Fahda bint Falah bin Sultan bin Hathleen. Ảnh: Foreign Policy. Mohammed bin Salman được Vua cha phong làm Thái tử khi mới 31 tuổi (tháng 6/2017), đưa ông trở thành nhân vật quan trọng thứ 2 tại Saudi Arabia. Ảnh: BI. Hoàng gia Saudi Arabia sở hữu tài sản ước tính lên tới 1.000 tỷ bảng. Là người thừa kế Vương quốc, Thái tử Mohammed bin Salman dường như không phải quan tâm tới tiền bạc. Ảnh: The Independent. Mohammed bin Salman khiến nhiều người choáng ngợp trước cuộc sống vô cùng xa xỉ. Năm 2015, ông vung 380 triệu bảng (khoảng 11.303 tỷ đồng) để mua lại chiếc du thuyền lớn nhất trên thế giới mang tên Serene. Ảnh: Afrique-asie. Cũng trong năm đó, Thái tử Mohammed bin Salman gây xôn xao khi mua lại lâu đài Chateau Louis XIV tuyệt đẹp ở Pháp với giá 230 triệu bảng (khoảng 6.841 tỷ đồng). Ảnh: Afrique-asie. Thái tử Mohammed bin Salman còn có sở thích sưu tầm tranh. Ông từng bỏ ra tới 340 triệu bảng (10.114 tỷ đồng) chỉ để mua 1 bức tranh của danh họa Da Vinci. Ảnh: Youtube. Thái tử 32 tuổi này còn sở hữu 2 căn nhà ở London và 1 căn ở vùng biển miền nam Tây Ban Nha, theo New York Times. Ảnh: Latestly. Cuộc sống xa xỉ của Mohammed bin Salman còn gắn liền với máy bay cá nhân, trực thăng. Ảnh: Youtube. Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News, Thái tử Mohammed cho rằng tài chính là vấn đề cá nhân và ông không cần phải xin lỗi vì sống xa hoa. Ảnh: The Economic Times. Video: 10 gia tộc giàu có nhất hiện nay. Nguồn: Youtube.

