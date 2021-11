Tăng lần thứ 5 liên tiếp, giá xăng tiến sát mức 25.000 đồng/lít

Chiều 10/11, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần.

Theo đó, giá xăng RON 95 tăng 660 đồng/lít, giá bán lẻ tối đa 24.996 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 tăng 550 đồng/lít, giá bán không vượt quá 23.669 đồng/lít.

Giá xăng tiếp tục tăng. Ảnh minh hoạ

Giá các mặt hàng dầu được điều chỉnh giữ nguyên hoặc giảm tùy loại. Cụ thể, dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.716 đồng/lít (ổn định so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu hỏa không cao hơn 17.637 đồng/lít (ổn định so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu mazut không cao hơn 16.821 đồng/kg (giảm 389 đồng/kg so với giá bán hiện hành).



Giá xăng trong nước đã có lần tăng thứ năm liên tiếp và đang ở mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm (từ tháng 7/2014). Giá xăng E5 RON 92 chỉ còn kém đỉnh lịch sử 1.980 đồng/lít (25.640 đồng/lít ngày 7/7/2014).

Xăng RON 95 kém 1.150 đồng so với đỉnh lịch sử 26.140 đồng/lít tại thời điểm ngày 7/7/2014.

Tại kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập quỹ bình ổn giá đối với tất cả mặt hàng xăng nhưng trích quỹ bình ổn với dầu mazut 500 đồng/kg, với dầu hỏa 150 đồng/lít.



Đồng thời, liên Bộ chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 800 đồng/lít, xăng RON 95 là 100 đồng/lít; với dầu diesel là 8 đồng/lít, dầu hỏa 106 đồng/lít, dầu mazut 500 đồng/kg.

Trích lập và chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu từ 15h00 ngày 10/11/2021.