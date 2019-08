Tận mục trường Quốc tế Global “dỏm”, không có trong 11 trường xịn Sở Giáo dục công bố

Trường "Quốc tế" Global nằm tại Lô C1 - 2 - 3 - 4, D34 khu đô thị Yên Hòa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), do Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Toàn Cầu làm chủ đầu tư. Ảnh: GIS Trường Global được thành lập vào năm 2009, tổng mức đầu tư 30 triệu USD. Trường có hai khuôn viên dành cho khối phổ thông và mầm non, với tổng diện tích 40.000 m2. Đáng chú ý là trong danh sách Top 11 trường Quốc tế "chuẩn xịn" mà Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố lại không có tên trường Global, cùng với đó là lời khẳng định của vị Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy Phạm Ngọc Anh trước báo giới rằng: Trên địa bàn của quận không có trường nào mang tên "trường quốc tế" và không có trường quốc tế trong quy định. Tuy nhiên không hiểu vì sao Global vẫn ngang nhiên treo biển hiệu "Trường Quốc tế Global" ở nhiều vị trí bắt mắt. Tên "Trường Quốc tế Global" được treo khắp bên trong khuôn viên nhà trường. Thông tin tuyển sinh được Global giới thiệu bên trong khuôn viên... ... đến bên ngoài trường một cách rầm rộ. Và dù không nằm trong danh sách 11 trường Quốc tế Sở Giáo dục công bố, nhưng Global vẫn gắn mác "xếp hạng một trong 10 trường Quốc tế tốt nhất Hà Nội" trong các thông tin tuyển sinh của trường. Hình ảnh bể bơi của trường Global được giới thiệu trên website nhà trường đẹp cách long lanh. Ảnh: GIS Bên trong khuôn viên trường này còn có sân chơi thể thao dành cho các em học sinh. Theo thông tin trên website của trường này thì các khoản phí và học phí tại đây cũng "chát" không kém so với những trường đang "xưng danh" Quốc tế trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: GIS Trường Global cũng có hàng loạt xe đưa đón học sinh. Tuy nhiên quy trình, điều kiện đưa đón học sinh của nhà trường thế nào, có đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật hay không? Trường “Quốc tế” Global không nằm trong Top 11 trường Quốc tế "chuẩn xịn" của Hà Nội có mức học phí "chát" như hiện nay, phụ huynh đang đặt câu hỏi có nên cho con em mình theo học?

