Tận mục khu sinh thái 26 tỷ của Cty Bình Mỹ - Sài Gòn trở thành nơi chăn thả gia súc

Dự án khu du lịch sinh thái Bình Mỹ - Sông Nghèn nằm dọc bờ sông Nghèn (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đầu tư trên diện tích 14ha, tổng mức đầu tư 26 tỷ đồng, do Công ty Du lịch, dịch vụ Bình Mỹ - Sài Gòn làm chủ đầu tư. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh). Năm 2009, công trình khởi công giai đoạn 1 với thiết kế xây dựng khu sinh thái có hệ thống nhà nghỉ 20 phòng theo mô hình resort dọc sông Nghèn; 12 phòng karaoke; khu tiệc cưới phục vụ 1.000 khách; khu vui chơi dưới nước, du thuyền trên sông... Đầu năm 2010, công trình được đưa vào hoạt động, hứa hẹn sẽ là điểm đến cho du khách trong và ngoài tỉnh. (Ảnh: Tiền Phong). Tuy nhiên năm 2015, khu du lịch này ngừng hoạt động do làm ăn thua lỗ. Từ đó đến nay, khu du lịch sinh thái Bình Mỹ - Sông Nghèn bị bỏ hoang, trở thành bãi trồng cây cảnh, các hạng mục không còn sử dụng xuống cấp. (Ảnh: Pháp luật & Xây dựng). Sau khi bỏ hoang, khu du lịch này còn trở thành bãi chăn thả gia súc, mua bán cây cảnh. (Ảnh: Tiền Phong). Hệ thống nhà nghỉ 20 phòng theo mô hình Resort dọc sông Nghèn xuống cấp, hư hỏng theo thời gian. (Ảnh: Tiền Phong). Công trình xuống cấp ở khu du lịch sinh thái ven sông Nghèn. (Ảnh: Tiền Phong). Cỏ dại um tùm xung quanh các công trình của dự án. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh). Khu công viên, vui chơi thiếu nhi hoang tàn. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh). Trao đổi với báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND thị trấn Nghèn - cho biết, khu du lịch từng là điểm nhấn của huyện song lâu nay trở nên nhếch nhác do dự án bỏ hoang. Địa phương từng nhiều lần kiến nghị cấp trên sớm tiếp tục dự án hoặc thu hồi, kêu gọi nhà đầu tư khác phát triển vị thế vốn có. (Ảnh: Pháp luật & Xây dựng). Nhà đầu tư từng có văn bản xin chuyển nhượng dự án cho đơn vị khác. Cùng với đó, UBND huyện Can Lộc cũng có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở, ngành địa phương về đề xuất điều chỉnh mục tiêu dự án từ khu du lịch sinh thái sang khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch. Đồng thời, tìm phương án phù hợp để kêu gọi nhà đầu tư như đề xuất chuyển nhượng của nhà đầu tư cũ. (Ảnh: Tiền Phong).

