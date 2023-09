“Mục sở thị” loạt homestay xây dựng trái phép trên núi Cấm, An Giang

Ngày 21/9, UBND thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) thông tin, các trường hợp tự xây dựng loại hình lưu trú homestay trên địa bàn núi Cấm thuộc xã An Hảo đều trái phép. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng). Trước đó, UBND thị xã Tịnh Biên phối hợp Sở Xây Dựng; Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tiến hành kiểm tra thực tế các trường hợp tự xây dựng loại hình lưu trú homestay trên địa bàn núi Cấm. (Ảnh: Người lao động). Qua kiểm tra, đang tồn tại 10 công trình xây dựng, hoạt động kinh doanh có phòng cho khách du lịch thuê lưu trú. Trong đó, có 7 công trình cũ và 3 công trình mới phát sinh. (Ảnh: Vietnamnet). Các công trình này đều chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; nhiều nơi chưa đặt bảng hiệu homestay; tất cả các hạng mục, công trình xây dựng vi phạm xây dựng trên đất chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. (Ảnh: Một thế giới). Trong năm 2022 và 2023, UBND xã An Hảo ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 chủ cơ sở về hành vi chuyển đất rừng phòng hộ là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp. (Ảnh: TTXVN). Các chủ homestay đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như thực hiện nộp phạt bằng tiền nhưng chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. (Ảnh: Tiền Phong). Theo UBND thị xã Tịnh Biên, các homestay được xây dựng hầu hết ở những vị trí có địa hình lồi lõm, cheo leo trên các mỏm đồi có độ dốc cao. Với kết cấu tạm bợ, không đồng bộ, các homestay có thể xảy ra sự cố khi gặp gió lớn. (Ảnh: Báo An Giang). UBND thị xã Tịnh Biên cho biết sau khi phát hiện các hạng mục, công trình xây dựng homestay vi phạm, không phù hợp quy định về quy hoạch đất đai, xây dựng, thị xã đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; buộc các chủ homestay khôi phục lại theo hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. (Ảnh: Internet). Tuy nhiên, các hộ chỉ chấp hành nộp phạt bằng tiền, nhưng không chấp hành tháo dỡ các hạng mục, công trình vi phạm. (Ảnh: TTXVN). Theo UBND thị xã Tịnh Biên, phát triển mô hình homestay là cần thiết cho thị xã phát triển du lịch, tuy nhiên, việc xây dựng phải chấp hành đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng, bảo vệ và phát triển rừng, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. (Một góc khu homestay trên Núi Cấm. Ảnh: Phong Linh). Từ thực trạng diễn ra, UBND thị xã Tịnh Biên đề nghị UBND tỉnh An Giang chấp thuận chủ trương cho địa phương tiến hành xử lý buộc tháo dỡ theo quy định với các homestay xây dựng không phép đang tồn tại trên núi Cấm. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng).

