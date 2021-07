Tận mục giống nhãn “đột biến” giá ngất ngưởng giúp nông dân “hốt bạc“

Thời gian gần đây, trên thị trường bỗng xuất hiện loại nhãn lạ, được coi là "độc lạ nhất Việt Nam", đó là giống nhãn tím. Ảnh: Facebook Nếu như nhãn thường có giá từ 20.000 - 30.000 đồng/kg tại các chợ thì nhãn tím giá từ 140.000 - 230.000 đồng/kg. Ảnh chụp màn hình Giống nhãn đột biến này được phát hiện đầu tiên tại vườn nhà ông Trần Văn Huy, trú tại ấp Phong Thạnh, xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách (Sóc Trăng). Ảnh: Facebook Mặc dù đắt gấp 4-5 lần nhãn thường song nhãn tím Sóc Trăng vẫn được nhiều người đặt mua. Ảnh: Facebook Giống nhãn này không chỉ có màu sắc bắt mắt mà còn có mùi vị thơm và năng suất tốt hơn giống nhãn long (nhãn trắng) thuần. Ảnh: Facebook So với nhãn long, nhãn tím trái to hơn, cơm dày và có mùi thơm hơn. Ảnh: Facebook Điều đặc biệt là cả vỏ cây, thân cây, lá và hạt nhãn này đều có màu tím. Ảnh: Facebook Nhờ trồng loại nhãn độc lạ này, nhiều nông dân thu về hàng trăm triệu đồng mỗi vụ bởi nhãn tím được thương lái lùng mua tận vườn với giá cao. Ảnh: Facebook Đơn cử như vườn nhãn của anh Tạ Trung Toàn, trú tại Cồn An Lộc, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè (Trà Vinh) với khoảng 300 gốc nhãn tím đang cho trái, ước tính sản lượng mỗi năm lên đến 2 tấn quả. Ảnh: Facebook Theo người dân, cây nhãn tím dễ trồng, ít sâu bệnh. Trồng khoảng 18 tháng là cho thu hoạch trái. Những năm đầu tiên chỉ được vài chục kg nhưng những năm tiếp theo số lượng cứ tăng dần theo từng năm và mùa vụ. Ảnh: Facebook Video: Ngọt thanh nhãn tím Sóc Trăng. Nguồn: VTV24

