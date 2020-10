Tận mắt những mô hình nhà chống lũ hiệu quả trên thế giới

Ngôi nhà nổi “Amphibious House” do Baca Architects thiết kế có thể dâng cao theo mực nước mỗi lần ngập lụt. Ảnh: Baca Architects Nhà được xây dựng trên hai bệ đỡ tách rời cho phép hệ kết cấu nổi trên phần mở rộng được định sẵn khi nước sông Thames dâng cao sẽ làm đầy khoang chứa và giữ ngôi nhà luôn nổi trên mặt nước. Ảnh: Baca Architects Công trình FLOAT House được xác định là “nhà ở lưỡng cư” (trên cạn và trên mặt nước) do Morphosis Architects thiết kế. Ảnh: Dezeen Nhà được xây từ một hệ khung đúc sẵn bằng bọt polystyrene cùng với lớp bao che là kính cường lực và bê tông sợi được gia cố khiến cho nó đủ nhẹ và trở thành một chiếc bè nổi khi nước lũ dâng lên. Ảnh: Dezeen “Blooming Bamboo home” do H&P Architects thiết kế là một dạng nhà nổi giá rẻ được làm từ vật liệu địa phương. Ảnh: Ashui. Với nguyên liệu bằng tre, ngôi nhà xây dựng trên một hệ đỡ là các thùng dầu tái chế. Những thùng dầu này liên kết với nhau tạo thành chiếc bè, nâng ngôi nhà nổi trên bề mặt nước lũ. Ảnh: Ashui.Nhà phao sử dụng vật liệu nổi như thùng phuy sắt 200l, thùng phuy nhựa 200l để kết nối nâng đỡ sàn và kiến trúc nhà bên trên bằng vật liệu nhẹ, độ bền cao. Ảnh: Kienviet. Ngôi nhà xanh có chân (Greenhouse that grows legs) sử dụng hệ thống nâng thủy lực giúp cho công trình cao lên 800mm so với nền đất. Chủ nhà có thể di chuyển căn nhà đến vị trí thích hợp qua điều khiển từ xa. Ảnh: Tapchikientruc. Ngôi nhà được thiết kế để có thể nổi lên trên cao vào mỗi dịp lũ lụt. Hệ thống điện và cung cấp nước vẫn luôn được đảm bảo trong suốt quá trình nổi nhờ vào những ống dẫn dẻo. Ảnh: Tapchikientruc. Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

Ngôi nhà nổi “Amphibious House” do Baca Architects thiết kế có thể dâng cao theo mực nước mỗi lần ngập lụt. Ảnh: Baca Architects Nhà được xây dựng trên hai bệ đỡ tách rời cho phép hệ kết cấu nổi trên phần mở rộng được định sẵn khi nước sông Thames dâng cao sẽ làm đầy khoang chứa và giữ ngôi nhà luôn nổi trên mặt nước. Ảnh: Baca Architects Công trình FLOAT House được xác định là “nhà ở lưỡng cư” (trên cạn và trên mặt nước) do Morphosis Architects thiết kế. Ảnh: Dezeen Nhà được xây từ một hệ khung đúc sẵn bằng bọt polystyrene cùng với lớp bao che là kính cường lực và bê tông sợi được gia cố khiến cho nó đủ nhẹ và trở thành một chiếc bè nổi khi nước lũ dâng lên. Ảnh: Dezeen “Blooming Bamboo home” do H&P Architects thiết kế là một dạng nhà nổi giá rẻ được làm từ vật liệu địa phương. Ảnh: Ashui. Với nguyên liệu bằng tre, ngôi nhà xây dựng trên một hệ đỡ là các thùng dầu tái chế. Những thùng dầu này liên kết với nhau tạo thành chiếc bè, nâng ngôi nhà nổi trên bề mặt nước lũ. Ảnh: Ashui. Nhà phao sử dụng vật liệu nổi như thùng phuy sắt 200l, thùng phuy nhựa 200l để kết nối nâng đỡ sàn và kiến trúc nhà bên trên bằng vật liệu nhẹ, độ bền cao. Ảnh: Kienviet. Ngôi nhà xanh có chân (Greenhouse that grows legs) sử dụng hệ thống nâng thủy lực giúp cho công trình cao lên 800mm so với nền đất. Chủ nhà có thể di chuyển căn nhà đến vị trí thích hợp qua điều khiển từ xa. Ảnh: Tapchikientruc. Ngôi nhà được thiết kế để có thể nổi lên trên cao vào mỗi dịp lũ lụt. Hệ thống điện và cung cấp nước vẫn luôn được đảm bảo trong suốt quá trình nổi nhờ vào những ống dẫn dẻo. Ảnh: Tapchikientruc. Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24