Tận mắt chùm nho Nhật giá 11 triệu “hút” nhà giàu Việt mạnh tay chi tiền

Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, cửa hàng trái cây chuyên bán hoa quả ngoại trên đường Phan Chu Trinh (Hà Nội) đã nhập nho Ruby Roman cách đây 1 năm, cho đến thời điểm hiện tại, cơn sốt loại nho đắt đỏ này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong giới nhà giàu Việt. Chia sẻ với PV Kiến Thức, chị Nguyễn Ngọc Huyền, đại diện đơn vị nhập khẩu cho biết, nho Ruby Roman được thu hoạch vào giữa tháng 8 đến tháng 9. Giống nho này có xuất xứ từ tỉnh Ishikawwa, Nhật Bản – là nơi duy nhất nhân giống thành công loại cây ăn quả này. “Mỗi chùm nho Ruby Roman gồm 24 quả, trọng lượng đạt chuẩn khi thu hoạch từ 700g/chum, 1 trái từ 30g, đường kính 30cm. Một chùm nho Ruby Roman nhập về Việt Nam có giá từ 6,5 đến 11 triệu đồng, tính ra mỗi quả tương đương với khoảng 350 nghìn đồng”, chị Huyền chia sẻ. Loại nho này có kích thước khá to như quả bóng bàn, vỏ màu đỏ thẫm như đá Ruby và có hương vị thơm ngon rất đặc biệt. Bên trong quả nho có hai lớp như hai lòng quả trứng gà. Trong đó, một lớp có hương vị của nho Mẫu đơn Nhật và một lớp có vị của một loại nho Pione hương rượu vang. Khi ăn, hai vị này hòa quyện, tan chảy trong miệng tạo nên mùi vị rất đặc biệt. Chị Thảo Vy - giám đốc điều hành hệ thống cửa hàng trái cây nhập khẩu cho biết, dù loại nho này có giá đắt đỏ nhưng vẫn hút giới nhà giàu Việt. Nhiều khách hàng thân thiết bên chị đặt cọc trước khi hàng về không chỉ để thưởng thức mà còn làm quà tặng, biếu rất sang trọng. Để bảo quản loại nho đắt đỏ này luôn được tươi ngon, đơn vị phân phối phải đầu tư loại tủ lạnh chuyên biệt ướp trái cây. Nho Ruby Roman sẽ được bảo quản ở nền nhiệt từ -8 độ đến 2 độ C để giữ độ tươi ngon và hương vị của nho. Được biết, giống nho Ruby Roman là thành quả lao động không ngừng nghỉ trong suốt hơn 14 năm trời của nông dân và chính quyền tỉnh Ishikawa từ năm 1992. Loại nho thượng hạng này chính thức ra đời từ năm 2006 tại Nhật và để sở hữu được phải thông qua hình thức đấu giá. Nho Ruby Roman được mệnh danh là loại nho Hoàng gia mang lại may mắn nên được xem như quà tặng quý giá dành cho giới quý tộc, chính phủ, hoàng gia Nhật.

