Tận mắt cây trôi khoảng 800 tuổi được công nhận di sản

Mới đây, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam quyết định công nhận cây trôi 800 tuổi nằm trong khuôn viên Nhà văn hóa cộng đồng thôn Vĩnh Thắng, xã Hương Vĩnh (Hương Khê, Hà Tĩnh) là cây di sản Việt Nam. (Ảnh: Công thương). Theo ông Lê Khắc Long (trưởng thôn Vĩnh Thắng), cây có chiều cao hơn 27 m, chu vi thân 8,2 m, tán rộng 40 m. Do đã trải qua nhiều thế kỷ nên cây trôi có hệ rễ to khỏe và tán lá rộng lớn che hết cả khuôn viên nhà văn hóa. (Ảnh: Dân Trí). Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, cây trôi khoảng 800 năm tuổi vẫn vươn mình phát triển xanh tươi, tỏa bóng mát cho dân làng. (Ảnh: Dân Việt). Cây trôi trong khuôn viên nhà văn hóa thôn Vĩnh Thắng là cây to nhất trong số 45 cây đủ điều kiện công nhận cây di sản Việt Nam. (Ảnh: Dân Việt). Người dân Hương Vĩnh xem "báu vật" của làng, gắn liền với đời sống sinh hoạt và văn hóa của xã và luôn nêu cao trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn. (Ảnh: GD&TĐ). Tồn tại qua nhiều thế kỷ, phần thân cây trôi có nhiều ụ nổi, lớp vỏ sần sùi, rêu xanh phủ kín từ gốc đến cành cây. (Ảnh: VTV). Cây trôi có thể dự báo mùa màng bội thu thông qua việc ra lộc lá mỗi năm. (Ảnh: Báo Công Thương). Khi thời tiết sắp mưa thì cây thường xuyên gãy những cành khô mục. (Ảnh: Báo Công Thương). Trường tồn cùng thời gian, thân cây trở nên xù xì. (Ảnh: Công Thương). Gốc cây có chu vi lớn. (Ảnh: GD&TĐ). Cây trôi 800 năm tuổi ở làng quê Hà Tĩnh không chỉ là biểu tượng của tự nhiên mà còn là minh chứng sống động cho tình yêu, sự gắn bó của người dân với thiên nhiên và truyền thống. (Ảnh: VTV).

Mới đây, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam quyết định công nhận cây trôi 800 tuổi nằm trong khuôn viên Nhà văn hóa cộng đồng thôn Vĩnh Thắng, xã Hương Vĩnh (Hương Khê, Hà Tĩnh) là cây di sản Việt Nam. (Ảnh: Công thương). Theo ông Lê Khắc Long (trưởng thôn Vĩnh Thắng), cây có chiều cao hơn 27 m, chu vi thân 8,2 m, tán rộng 40 m. Do đã trải qua nhiều thế kỷ nên cây trôi có hệ rễ to khỏe và tán lá rộng lớn che hết cả khuôn viên nhà văn hóa. (Ảnh: Dân Trí). Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, cây trôi khoảng 800 năm tuổi vẫn vươn mình phát triển xanh tươi, tỏa bóng mát cho dân làng. (Ảnh: Dân Việt). Cây trôi trong khuôn viên nhà văn hóa thôn Vĩnh Thắng là cây to nhất trong số 45 cây đủ điều kiện công nhận cây di sản Việt Nam. (Ảnh: Dân Việt). Người dân Hương Vĩnh xem "báu vật" của làng, gắn liền với đời sống sinh hoạt và văn hóa của xã và luôn nêu cao trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn. (Ảnh: GD&TĐ). Tồn tại qua nhiều thế kỷ, phần thân cây trôi có nhiều ụ nổi, lớp vỏ sần sùi, rêu xanh phủ kín từ gốc đến cành cây. (Ảnh: VTV). Cây trôi có thể dự báo mùa màng bội thu thông qua việc ra lộc lá mỗi năm. (Ảnh: Báo Công Thương). Khi thời tiết sắp mưa thì cây thường xuyên gãy những cành khô mục. (Ảnh: Báo Công Thương). Trường tồn cùng thời gian, thân cây trở nên xù xì. (Ảnh: Công Thương). Gốc cây có chu vi lớn. (Ảnh: GD&TĐ). Cây trôi 800 năm tuổi ở làng quê Hà Tĩnh không chỉ là biểu tượng của tự nhiên mà còn là minh chứng sống động cho tình yêu, sự gắn bó của người dân với thiên nhiên và truyền thống. (Ảnh: VTV).