Tận mắt cây cầu cạn cao nhất Việt Nam sắp hoàn thiện

Cầu Móng Sến kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nằm trên quốc lộ 4D, được khởi công từ đầu tháng 2/2020. Tổng vốn đầu tư xây dựng công trình là 450 tỷ đồng. (Ảnh: Nhà báo và Công luận). Cầu Móng Sến là cây cầu cạn vượt địa hình có trụ cầu cao nhất Việt Nam đến thời điểm hiện tại. Cầu có chiều dài hơn 600m, nối từ khu vực chân dốc lên đỉnh dốc ba tầng. Từ mặt bệ trụ lên tới đỉnh cầu là hơn 80m. (Ảnh: Người đưa tin). Cầu gồm 5 trụ và 2 mố, chiều dài của 3 nhịp chính lớn nhất là 132m. Bề rộng mặt cầu là 14,5m đảm bảo cho 4 làn xe lưu thông trên cầu. (Ảnh: Infonet). Cầu được áp dụng công nghệ đúc hẫng cân bằng, cáp dự ứng lực căng kéo ngoài. Đây là công nghệ cáp dự ứng lực ngoài căng cả bó gồm 22 tao cáp lần đầu được sử dụng cho cầu lớn đúc hẫng cân bằng tại Việt Nam. (Ảnh: Người đưa tin). Ông Hồ Quang Niên - đại diện đơn vị nhà thầu cho báo chí biết: "Hiện nay cầu Móng Sến đã đi vào giai đoạn cuối. Sau khi tiến hành hợp long cầu, chúng tôi sẽ tiến hành kéo cáp treo, thi công lan can, thảm nhựa mặt cầu và sơn vạch kẻ đường, lắp khe co giãn và các rãnh thoát nước mặt cầu. Đơn vị thường xuyên giám sát công tác an toàn lao động, an toàn phòng dịch Covid-19 trên công trường". (Ảnh: Nhà báo và Công luận). Cầu Móng Sến sau khi hoàn thành sẽ giúp rút ngắn khoảng cách so với việc phải đi trên dốc ba tầng là 2,5 km. (Ảnh: Người đưa tin). Cầu Móng Sến đã đạt 90% tiến độ, đảm bảo tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư là Công ty BOT Lào Cai - Sa Pa. (Ảnh: Phụ nữ TP.HCM). Trên công trường công nhân đang gấp rút hoàn thiện dự án. (Ảnh: Infonet). Những hạng mục cuối đang được nhân đang gấp rút hoàn thiện. (Ảnh: Infonet). Dự kiến đến ngày 31/12/2021, cầu Móng Sến sẽ hoàn thành 100% tiến độ, được đánh giá nghiệm thu trước khi bàn giao cho chủ đầu tư. (Ảnh: Người đưa tin). Đây là một gói thầu quan trọng trong dự án tuyến cao tốc BOT Lào Cai - Sa Pa. (Ảnh: CAND). Cầu Móng Sến là cây cầu cạn có trụ cầu cao nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. (Ảnh: Báo Dân tộc).

