Tại sao Mark Zuckerberg là 'người nguy hiểm nhất thế giới'?

Và điều đó khiến cho Giám đốc điều hành của Facebook trở thành "người nguy hiểm nhất thế giới", Giáo sư Scott Galloway của trường New York University Stern School of Business nói trên với Bloomberg vào hôm thứ 4 vừa qua.

Galloway, giáo sư chuyên ngành marketing và là một triệu phú tự thân, đã đưa ra nhận xét này trong khi thảo luận về việc Facebook chuyển sang tích hợp các dịch vụ nhắn tin của các nền tảng khác nhau mà nó sở hữu, bao gồm: WhatsApp, Instagram và Facebook Messenger (Facebook đã mua Instagram vào năm 2012 và WhatsApp vào năm 2014).

Mặc dù khách hàng vẫn có thể sử dụng riêng cả ba ứng dụng nhắn tin, nhưng ba dịch vụ này sẽ chạy cùng một cơ sở hạ tầng kỹ thuật phụ trợ khi kế hoạch của Zuckerberg hoàn thành trong cuối năm nay hoặc đầu năm 2020.

"Mark Zuckerberg đang cố gắng mã hóa xương sống giữa WhatsApp, Instagram và nền tảng cốt lõi của Facebook, để anh ta có một mạng lưới liên lạc trên 2,7 tỷ người", Galloway nói.

Thật vậy, hơn 2,7 tỷ người sử dụng ít nhất một trong số các dịch vụ do Facebook sở hữu mỗi tháng, công ty cho biết. Và hơn 2,1 tỷ sử dụng Facebook, Instagram, WhatsApp hoặc Messenger mỗi ngày, theo Facebook.

"Chúng ta sẽ có một cá nhân quyết định các thuật toán cho một xương sống được mã hóa gồm 2,7 tỷ người thật đáng sợ - bất kể người đó có ý định gì về mối quan hệ của mình", Giáo sư Galloway nói với Bloomberg.

"Một biện pháp bảo vệ quan trọng cho xã hội là sự đa dạng về phương tiện/quan điểm, kiểm tra và cân bằng", theo Galloway.

Một vấn đề đáng quan tâm khác liên quan đến Zuckerberg và Facebook, Galloway cho biết thêm, đó là gã khổng lồ mạng xã hội đã và đang phải đối mặt với những chỉ trích liên quan đến phát tán những thông tin sai lệch và gây bất hòa thông qua Facebook và Instagram. Theo Galloway, Zuckerberg đã không thể hiện khả năng hoặc mong muốn đảm bảo cỗ máy của mình sẽ không bị biến thành vũ khí bởi những thế lực có mục đích xấu.

Nếu chính phủ cố gắng phá vỡ Facebook, công ty sẽ phản bác rằng điều đó gần như là không thể vì làm như vậy sẽ loại bỏ rất nhiều lợi ích kinh tế đi kèm. Đầu tháng 8 vừa qua, theo báo cáo của The Information, Facebook đang lên kế hoạch đổi tên WhatsApp thành "WhatsApp from Facebook" và Instagram thành "Instagram from Facebook".

Vài năm trở lại đây, nhiều nhà đồng sáng lập của 2 ứng dụng trên đã lần lượt rời khỏi gã khổng lồ công nghệ của Thung lũng Silicon vì bất đồng quan điểm khi Zuckerberg tăng cường tích hợp các dịch vụ này với nhau. Tham vọng của Zuckerberg là cho phép người dùng gửi tin nhắn giữa các ứng dụng trên với Messenger.

Thời gian gần đây, Facebook cũng đang phải đối mặt với điều tra chống độc quyền của Ủy ban Thương mại Mỹ liên quan đến lịch sử thâu tóm đối thủ của công ty cũng như liệu các động thái trên có phải hành vi chống lại cạnh tranh hay không. Việc tích hợp những ứng dụng do Facebook sở hữu có thể tránh khỏi một vụ kiện chống độc quyền nhưng dường như người dùng nói chung đều không mấy hào hứng với kế hoạch đó.

Ngoài ra, Facebook lập luận rằng nếu công ty bị phân mảnh, nó sẽ không thể cạnh tranh với các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc như ứng dụng nhắn tin và thanh toán di động WeChat hay TikTok, Galloway nói với CNBC Make It trong một cuộc gọi điện thoại tiếp theo. Mặc dù vậy, Galloway lại cho rằng công ty nhỏ và linh hoạt hơn cho thấy khả năng trở thành lực lượng đối kháng hiệu quả hơn so với công ty lớn.

Galloway nói: "Việc các cơ quan quản lý liên bang chấp thuận thương vụ mua lại Instagram và WhatsApp của Facebook là một thất bại và có vẻ như giờ đây, chúng ta đang thấy hối tiếc về điều đó".