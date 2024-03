Bên trong khu vườn xanh mướt, sai trĩu quả của danh ca Chế Linh

Mới đây, kênh YouTube của ca sĩ Chế Phong đăng livestream cuộc hội ngộ giữa anh và bố ruột là danh ca Chế Linh tại TP HCM. Qua đó, khán giả bất ngờ khi danh ca Chế Linh vẫn rất trẻ trung, phong độ dù đã ở tuổi 82. Ảnh chụp màn hình. Danh ca Chế Linh nổi tiếng với dòng nhạc vàng. Dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn sở hữu giọng hát trời cho. Hiện tại, Chế Linh sống cùng vợ thứ 4 rất bình an ở Canada. Ảnh: Vietnamnet Tại Canada, danh ca Chế Linh sở hữu khu vườn trồng các loại rau, củ, quả truyền thống của Việt Nam cho vơi bớt nỗi nhớ quê nhà. Ảnh chụp màn hìnhMảnh vườn của danh ca Chế Linh rộng, tràn ngập ánh nắng do chính tay nam danh ca chăm sóc trong thời gian dịch COVID-19. Ảnh chụp màn hình. Giàn bầu xanh mướt và cho trái to. Ảnh chụp màn hình Những trái bầu hồ lô sai lúc lỉu như sắp gãy giàn. Ảnh chụp màn hình Danh ca Chế Linh còn khắc tên mình lên trái bầu. Ảnh chụp màn hình Ngoài các loại bầu còn có giàn su su. Ảnh chụp màn hình Dưới vườn, nam danh ca còn trồng rau má. Ảnh chụp màn hình Mướp đắng trồng trong chậu cũng cho trái. Ảnh chụp màn hình Cà chua bắt đầu chín đỏ. Ảnh chụp màn hình Bên cạnh đó, danh ca Chế Linh còn trồng rau gia vị như kinh giới, húng quế... Ảnh chụp màn hình Ấn tượng nhất là giàn nho sai trĩu cành. Ảnh chụp màn hìnhBiệt thự nhà chồng Hà Tăng từng lên sóng quốc tế xa hoa cỡ nào?

Mới đây, kênh YouTube của ca sĩ Chế Phong đăng livestream cuộc hội ngộ giữa anh và bố ruột là danh ca Chế Linh tại TP HCM. Qua đó, khán giả bất ngờ khi danh ca Chế Linh vẫn rất trẻ trung, phong độ dù đã ở tuổi 82. Ảnh chụp màn hình. Danh ca Chế Linh nổi tiếng với dòng nhạc vàng. Dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn sở hữu giọng hát trời cho. Hiện tại, Chế Linh sống cùng vợ thứ 4 rất bình an ở Canada. Ảnh: Vietnamnet Tại Canada, danh ca Chế Linh sở hữu khu vườn trồng các loại rau, củ, quả truyền thống của Việt Nam cho vơi bớt nỗi nhớ quê nhà. Ảnh chụp màn hình Mảnh vườn của danh ca Chế Linh rộng, tràn ngập ánh nắng do chính tay nam danh ca chăm sóc trong thời gian dịch COVID-19. Ảnh chụp màn hình. Giàn bầu xanh mướt và cho trái to. Ảnh chụp màn hình Những trái bầu hồ lô sai lúc lỉu như sắp gãy giàn. Ảnh chụp màn hình Danh ca Chế Linh còn khắc tên mình lên trái bầu. Ảnh chụp màn hình Ngoài các loại bầu còn có giàn su su. Ảnh chụp màn hình Dưới vườn, nam danh ca còn trồng rau má. Ảnh chụp màn hình Mướp đắng trồng trong chậu cũng cho trái. Ảnh chụp màn hình Cà chua bắt đầu chín đỏ. Ảnh chụp màn hình Bên cạnh đó, danh ca Chế Linh còn trồng rau gia vị như kinh giới, húng quế... Ảnh chụp màn hình Ấn tượng nhất là giàn nho sai trĩu cành. Ảnh chụp màn hình Biệt thự nhà chồng Hà Tăng từng lên sóng quốc tế xa hoa cỡ nào?