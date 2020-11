Sự thật "ngã ngửa" bưởi Đoan Hùng 2.000 đồng/quả bán đầy chợ mạng

Bên cạnh những cửa hàng hoa quả rao bán bưởi Đoan Hùng với giá từ 20.000-50.000 đồng/quả, gần đây trên chợ mạng xuất hiện nhiều người rao bán loại bưởi này với giá chỉ 2.000 đồng/quả. Mức giá này khiến không ít chị em giật mình và tò mò. Tuy nhiên, khi được hỏi, người bán cho biết, bưởi Đoan Hùng size 0,6-0,8kg/quả có giá 15.000 đồng. Loại bưởi giá 2.000 đồng/quả là bi, nặng chỉ 0,3-0,4 kg/quả. Tiểu thương cũng cho biết, bưởi bi không nhiều, mỗi đợt chỉ có vài trăm quả. Chia sẻ trên báo Dân Việt, chị Lý (Đoan Hùng, Phú Thọ) cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giá bưởi cũng bị giảm, có loại 40-50.000 đồng/quả, rẻ nhất là bưởi bi cũng phải 7-8.000 đồng/quả đối với vườn ngon. Nói về loại bưởi Đoan Hùng 2.000 đồng/quả bán đầy chợ, chị Lý cho rằng đó là loại bưởi non, ăn sẽ nhạt, he và đắng. Chị Lý khẳng định, bưởi Đoan Hùng 2.000 đồng/quả không thể ngon bằng những quả bưởi chất lượng tốt, giá từ 20.000 đồng trở lên. Bưởi Đoan Hùng có quả hình cầu hơi dẹt, khi chín vỏ màu vàng sáng, múi thịt bưởi ráo, màu trắng ngà. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt lịm mát khắp đầu lưỡi đến cuối cuống họng. Đặc biệt, loại bưởi tiến vua này có thể bảo quản được từ 5 - 6 tháng nhưng chất lượng vẫn tốt. Bưởi Đoan Hùng ngon phải được thu hoạch từ gốc 15 năm trở lên. Bưởi của những gốc cổ lên đến vài trăm năm có giá 60-70.000 đồng/quả mà phải đặt trước mới có. Nguồn ảnh: Facebook Video: Mẹo chọn và chăm sóc bưởi diễn để chơi Tết. Nguồn: VTV24

