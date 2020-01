Sự thật "hãi hùng" về kẹo giải rượu đang gây sốt thị trường

Việc siết chặt quy định về sử dụng rượu bia mới đây khiến dân nhậu tìm nhiều cách để "né" máy thổi nồng độ cồn. Nắm bắt được tâm lý này, nhiều loại kẹo giải rượu được bày bán tràn ngập trên thị trường với những lời quảng cáo như uống xả láng không sợ say, không sợ bị đo nồng độ cồn và không lo nguy hiểm khi tham gia giao thông… Xuất xứ từ Hàn Quốc, giá bán của loại kẹo này khá rẻ nên nhiều người lựa chọn. Một gói gói gồm 3 viên kẹo giá từ 50.000 - 60.000 đồng. Giá một hộp 10 gói giá từ 450.000 - 550.000 đồng. Theo lời giới thiệu của người bán, trước, trong hoặc sau khi uống rượu nhai một viên kẹo sẽ có tác dụng giải rượu rất tốt và hoàn toàn tỉnh táo. Loại kẹo dạng viên nhai mềm, hương xoài, rất dễ ăn. Thành phần chính của kẹo là Curcumin 30 mg (tinh chất bột nghệ) sẽ giúp uống lâu say hơn và giải rượu nhanh chóng. Tuy nhiên, chia sẻ thông tin với báo chí, đại diện Cục quản lý dược Bộ Y tế cho biết, một số sản phẩm, thực phẩm chức năng chỉ có tác dụng chuyển hóa, làm tăng việc đào thải qua gan và giảm hấp thụ rượu chứ không thể làm hết được nồng độ cồn trong máu cũng như hơi thở trong tích tắc. Từng trả lời báo chí về vấn đề này, thạc sĩ, lương y Đa khoa Vũ Quốc Trung (Hội Đông Y Hà Nội) cũng khẳng định hiện nay chưa có loại thuốc/kẹo nào có khả năng nâng cao tửu lượng, giải rượu. Curcumin (tinh bột nghệ) cũng không có tác dụng giúp người sử dụng uống không say, nâng cao tửu lượng. Hơn nữa, các loại kẹo được quảng báo giải rượu bán tràn trên mạng xã hội đều chưa được kiểm nghiệm, xác minh thành phần nên người dùng cần đặc biệt cẩn trọng, tránh những phát sinh ảnh hưởng đến sức khỏe. Video: Bao nhiêu lâu có thể lái xe sau khi uống rượu, bia? Nguồn: VTC.

