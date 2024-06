Sự thật ghê rợn đằng sau món ăn đắt đỏ dành cho đại gia

Gan ngỗng được đánh giá là món ăn bổ dưỡng và đắt đỏ, là niềm tự hào của ẩm thực Pháp. Gan ngỗng cũng được xếp vào danh sách những món ăn quý giá đắt đỏ bậc nhất thế giới. Ảnh: Getty Thế nhưng, để tạo nên được những lá gan ngỗng béo thơm ngon, những con ngỗng không được nuôi bình thường. Thay vào đó là một quy trình vô cùng tàn khốc. Ảnh: Animal Save Movement Trước tiên, sự tàn khốc đến từ cách họ vỗ béo ngỗng. Những con ngỗng sẽ bị banh miệng ra và dùng một ống kim loại đưa thẳng vào cổ họng, bơm khoảng 10kg ngũ cốc vào dạ dày để vỗ béo. Ảnh: Getty Quá trình này khiến lá gan của ngỗng lớn đột biến, gấp 10 lần so với gan ngỗng bình thường. Ảnh: Getty Tuy nhiên, lá gan quá lớn đè vào phổi khiến chúng thở vô cùng khó khăn. Ảnh: Animal Equality Thậm chí, nhiều chú ngỗng không thể đứng dậy, gãy cả chân vì quá nặng nề. Ảnh: Farm Sanctuary Cân nặng quá lớn gây căng thẳng, khiến ngỗng "điên cuồng" rỉa lông thậm chí tấn công lẫn nhau. Ảnh: The Humane League Đó là các hộ chăn nuôi gia đình, tại trang trại hoặc nhà máy công nghiệp, mức độ còn khủng khiếp hơn nhiều. Ảnh: Animal Equality Những con ngỗng bị nhốt trong các lồng nhỏ vừa đủ chỗ cựa quậy mình. Chúng không được bơi lội, rỉa lông như nhưng con ngỗng bình thường. Ảnh: Getty Chân ngỗng bị què hoặc nhiễm trùng do phải đứng trên lưới kim loại trong quá trình ép ăn bằng ống. Ảnh: Getty Không những vậy, con ngỗng còn bị tổn thương thực quản do lượng thức ăn quá tải đổ xuống họng, gãy xương ức, nhiễm nấm. Một số con chết vì viêm phổi hoặc nghẹn khi nuốt hạt. Ảnh: Getty Kết quả nghiên cứu cho thấy, những con ngỗng vỗ béo có tỉ lệ chết cao gấp 20 lần so với ngỗng không bị ép ăn. Ảnh: Getty Quy trình nuôi ngỗng này bị nhiều tổ chức quyền lợi động vật đánh giá là quá dã man. Hội đồng lập pháp thành phố New York (Mỹ) đã thông qua dự luật cấm các nhà hàng và cơ sở kinh doanh món gan ngỗng. Ảnh: Getty Bang California cũng đã cấm bán gan ngỗng từ năm 2012. Một số quốc gia khác cũng ban hành lệnh cấm tiêu thụ món gan ngỗng xa xỉ này như Anh, Argentina, Ấn Độ, Israel,... Ảnh: Getty

Gan ngỗng được đánh giá là món ăn bổ dưỡng và đắt đỏ, là niềm tự hào của ẩm thực Pháp. Gan ngỗng cũng được xếp vào danh sách những món ăn quý giá đắt đỏ bậc nhất thế giới. Ảnh: Getty Thế nhưng, để tạo nên được những lá gan ngỗng béo thơm ngon, những con ngỗng không được nuôi bình thường. Thay vào đó là một quy trình vô cùng tàn khốc. Ảnh: Animal Save Movement Trước tiên, sự tàn khốc đến từ cách họ vỗ béo ngỗng . Những con ngỗng sẽ bị banh miệng ra và dùng một ống kim loại đưa thẳng vào cổ họng, bơm khoảng 10kg ngũ cốc vào dạ dày để vỗ béo. Ảnh: Getty Quá trình này khiến lá gan của ngỗng lớn đột biến, gấp 10 lần so với gan ngỗng bình thường. Ảnh: Getty Tuy nhiên, lá gan quá lớn đè vào phổi khiến chúng thở vô cùng khó khăn. Ảnh: Animal Equality Thậm chí, nhiều chú ngỗng không thể đứng dậy, gãy cả chân vì quá nặng nề. Ảnh: Farm Sanctuary Cân nặng quá lớn gây căng thẳng, khiến ngỗng "điên cuồng" rỉa lông thậm chí tấn công lẫn nhau. Ảnh: The Humane League Đó là các hộ chăn nuôi gia đình, tại trang trại hoặc nhà máy công nghiệp, mức độ còn khủng khiếp hơn nhiều. Ảnh: Animal Equality Những con ngỗng bị nhốt trong các lồng nhỏ vừa đủ chỗ cựa quậy mình. Chúng không được bơi lội, rỉa lông như nhưng con ngỗng bình thường. Ảnh: Getty Chân ngỗng bị què hoặc nhiễm trùng do phải đứng trên lưới kim loại trong quá trình ép ăn bằng ống. Ảnh: Getty Không những vậy, con ngỗng còn bị tổn thương thực quản do lượng thức ăn quá tải đổ xuống họng, gãy xương ức, nhiễm nấm. Một số con chết vì viêm phổi hoặc nghẹn khi nuốt hạt. Ảnh: Getty Kết quả nghiên cứu cho thấy, những con ngỗng vỗ béo có tỉ lệ chết cao gấp 20 lần so với ngỗng không bị ép ăn. Ảnh: Getty Quy trình nuôi ngỗng này bị nhiều tổ chức quyền lợi động vật đánh giá là quá dã man. Hội đồng lập pháp thành phố New York (Mỹ) đã thông qua dự luật cấm các nhà hàng và cơ sở kinh doanh món gan ngỗng. Ảnh: Getty Bang California cũng đã cấm bán gan ngỗng từ năm 2012. Một số quốc gia khác cũng ban hành lệnh cấm tiêu thụ món gan ngỗng xa xỉ này như Anh, Argentina, Ấn Độ, Israel,... Ảnh: Getty