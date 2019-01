Soi dự án Ethanol Phú Thọ khiến ông Đinh La Thăng bị khởi tố thêm

Ngày 20/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Đinh La Thăng - 59 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại điều 224 Bộ Luật Hình sự.

Việc ra quyết định tố tụng với ông Đinh La Thăng nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (vụ án Ethanol Phú Thọ).

Ethanol Phú Thọ là dự án nguyên liệu sinh học nhằm sản xuất ethanol làm nguyên liệu phối trộn tạo xăng sinh học, được Công ty CP PVB khởi công từ tháng 7/2009, trên diện tích 50ha (chủ yếu là đất trồng lúa của nhân dân 3 xã Cổ Tiết, Tam Cường, Văn Lương - huyện Tam Nông, Phú Thọ). Dự án có vốn đầu tư ban đầu khoảng 1.317 tỷ đồng, sau điều chỉnh lên hơn 2.400 tỷ đồng.

Dự án Ethanol Phú Thọ khiến ông Đinh La Thăng bị khởi tố. Ảnh: Dân Việt.

Đây là một trong ba dự án sản xuất Ethanol nhiên liệu của PVN song đến nay chưa hoàn thành do nhà thầu Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) dừng thi công từ tháng 11/2011.

Năm 2016, Thanh tra Chính phủ sau quá trình vào cuộc đã phát hiện và công bố nhiều sai phạm, sau đó đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra làm rõ. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho dự án nêu trên.

Đáng chú ý, dự án đã dừng thi công từ năm cuối 2011 do nhà thầu không đủ năng lực. Tuy nhiên, tính đến 30/4/2018, Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB) đã phải trả tiền lãi cho ngân hàng hơn 600 tỷ đồng.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc dự án Ethanol Phú Thọ bị đội vốn là do các chủ đầu tư và nhà thầu có nhiều sai phạm. Cụ thể, tại Nhà máy ethanol Phú Thọ, chủ đầu tư PVB sau khi lập xong dự án đã chào thầu theo quy định. Thế nhưng, PVN khi đó đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan giao cho PVC thực hiện theo hình thức chỉ định thầu. Thời điểm được chỉ định thầu và ký hợp đồng trọn gói EPC với trị giá hơn 59 triệu USD, PVC chưa từng thực hiện dự án nhiên liệu sinh học nào hoặc các dự án có tính chất tương tự.

Thêm nữa, theo quy định hợp đồng, nhà thầu PVC phải có bảo lãnh việc thực hiện hợp đồng 1,293 triệu USD và tạm ứng 20% giá trị hợp đồng, tương ứng số tiền 8,62 triệu USD. Tuy nhiên, PVC đã được PVN và chủ đầu tư cho miễn thực hiện các khoản này.

Chưa hết, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ, trong quá trình thi công, do PVC thiếu năng lực cả về kỹ thuật, tài chính lẫn kinh nghiệm nên dự án phải tạm dừng thi công, vi phạm hợp đồng, gây hậu quả nghiêm trọng. Toàn bộ máy móc thiết bị lắp đặt bị han gỉ, vốn đầu tư chưa được phát huy phải phát sinh các khoản về lãi vay. Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án bị tạm ngừng phát sinh khoản chi phí 392 tỷ đồng, gồm các khoản bảo dưỡng thiết bị, lãi vay, quản lý dự án...