“Soi” cận cảnh dự án dát vàng Hà Nội Golden Lake - B7 Giảng Võ sai phạm

Dư luận đang đặc biệt chú ý đến thông tin dự án Hà Nội Golden Lake - B7 Giảng Võ (phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội) do Công ty TNHH Hòa Bình (Hòa Bình Group) làm chủ đầu tư bị cơ quan chức năng quận Ba Đình đình chỉ toàn diện do vi phạm trật tự xây dựng. Theo tìm hiểu của PV, tiền thân Hà Nội Golden Lake - B7 Giảng Võ là dự án văn phòng làm việc và nhà ở tại B7 Giảng Võ, do đồng sở hữu là Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ MEFRIMEX và bà Phạm Thị Đức làm chủ đầu tư. Tháng 11/2009, dự án này được khởi công xây dựng, với tổng diện tích 2.237,5 m2. Tuy nhiên, sau 10 năm “đắp chiếu” chủ đầu tư cũ đã chuyển nhượng cho Công ty TNHH Hòa Bình chuyển đổi công năng thành dự án khách sạn Hà Nội Golden Lake. Theo giấy phép xây dựng số 131/GPXD do Sở Xây dựng Hà Nội cấp ngày 30/9/2009, dự án này được xây dựng 24 tầng, 4 tầng hầm, 1 tum thang. Đến nay, dự án đã xây dựng xong phần thô, đã làm lễ cất nóc, đang tiến hành hoàn thiện. Đặc biệt, từ chân đến nóc bên ngoài tòa nhà được chủ đầu tư dát vàng 24k lên đến 5.000m2 theo tiêu chuẩn 7 sao đầu tiên tại Giảng Võ. Tuy nhiên, trong quá trình thi công dự án, Tập đoàn Hòa Bình đã thi công xây dựng sai so với giấy phép xây dựng nhiều hạng mục. Cụ thể, chiều cao các tầng hầm thay đổi. Theo đó, tầng hầm 4 đã thi công 7,5m sai 4,2m.; tầng hầm 3 đã thi công 5m sau 1,7m; tầng hầm 2 đã thi công 3,65m sai 0,35m; tầng hầm 1 đã thi công 4,4m sai 0,5m. Sai diện tích xây dựng phần ngầm: Phần vách hầm và diện tích sàn: 4 tầng hầm đã thi công tăng diện tích ra sát ranh giới đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phần thân công trình: Thay đổi vị trí, kích thước các bước cột, vách và diện tích sàn các tầng; đổ tràn sai tầng lửng 1.1 và 1.2 thành tầng, sai 530m2; đổ trần tầng lửng 2.1 thành tầng, sai 184m2. Điểm nhấn của dự án Hà Nội Golden Lake - B7 Giảng Võ là việc chủ đầu tư tiến hành dát vàng 24k lên đến 5.000m2 theo tiêu chuẩn 7 sao đầu tiên tại Giảng Võ từ chân đến nóc bên ngoài tòa nhà. Những phần tường bề mặt bên ngoài của dự án Hà Nội Golden Lake - B7 Giảng Võ được Tập đoàn Hòa Bình ốp gạch vàng 24k. Cận cảnh những viên gạch dát vàng 24k phủ bóng loáng bên ngoài dự án Hà Nội Golden Lake - B7 Giảng Võ. Ghi nhận của PV Kiến Thức trưa ngày 21/10, mặc dù cơ quan chức năng đã đình chỉ toàn diện dự án Hà Nội Golden Lake - B7 Giảng Võ, yêu cầu chủ đầu tư phải xin giấy phép điều chỉnh dự án theo quy định. Thế nhưng, tại công trình này vẫn có dấu hiệu được thi công. Công nhân vẫn vận chuyển vật liệu xây dựng ra vào công trường dự án Hà Nội Golden Lake - B7 Giảng Võ một cách thản nhiên. Tại buổi làm việc với PV Kiến Thức ngày 17/10, lãnh đạo UBND phường Giảng Võ cho biết, các lực lượng chức năng của UBND phường, Công an phường Giảng Võ đang giám sát mọi hoạt động tại công trường Nội Golden Lake - B7 Giảng Võ chặt chẽ. Thế nhưng trước những hình ảnh đang diễn ra, dư luận không khỏi hồ nghi lời nói của lãnh đạo UBND phường Giảng Võ?. Một trong số cánh cửa hàng rào tôn tại dự án được mở toang để công nhân ra vào bên trong. Các vật liệu xây dựng thì chất đống, ngổn ngang ngoài đường. Một chiếc máy xúc không hoạt động nằm phía ngoài dự án. Toàn cảnh công trình dát vàng Hà Nội Golden Lake - B7 Giảng Võ vi phạm trật tự xây dựng. Ngày 23/10/2019, PV Kiến Thức đã liên hệ với ông Nguyễn Ngọc Chiến - PCT UBND phường Giảng Võ hỏi về việc chủ đầu tư đã cung cấp giấy phép điều chỉnh quy hoạch dự án cho cơ quan chức năng chưa?

Ông Chiến khẳng định, chủ đầu tư chưa cung cấp và toàn bộ dự án vẫn đang bị đình chỉ.

