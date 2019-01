“Soái ca” 12 tuổi thừa kế ngai vàng, 20 tuổi có tài sản hàng trăm triệu USD

Padmanabh Singh là người thừa kế trẻ tuổi của hoàng gia Jaipur - thành phố phía bắc Ấn Độ Padmanabh Singh trở thành vua vào năm 2011 sau cái chết của ông nội Sawai Man Singhji Bahadur, người được gọi là "Maharaja cuối cùng của Jaipur" bởi ông qua đời ngay trước khi đặc quyền hoàng gia bị ngừng công nhận ở Ấn Độ Danh hiệu hoàng gia của Singh không được chính thức công nhận bởi luật pháp, vì Ấn Độ hiện là một nước cộng hòa dân chủ được lãnh đạo bởi một tổng thống và một thủ tướng. Nhưng tước hiệu này vẫn truyền cảm hứng ở đất nước nơi tầng lớp quý tộc vẫn được tôn trọng mặc dù xã hội đang thay đổi nhanh chóng Jaipur là thủ phủ của bang Rajasthan ở phía tây bắc Ấn Độ, được biết đến với kiến trúc màu hồng và cung điện hoàng gia xa hoa Gia đình hoàng gia sống trong Cung điện Thành phố, được xây dựng vào năm 1727. Một số phần của cung điện được mở cửa cho công chúng tham quan Năm 4 tuổi, Singh rời Jaipur để đến trường nội trú tại Mayo College ở Ajmer, một ngôi trường danh tiếng. "Trường nội trú của tôi định hình tính cách của tôi", Singh nói với tạp chí Week. "Đó là một cuộc sống khó khăn với kỷ luật nghiêm ngặt và không xa xỉ." Singh tổ chức sinh nhật lần thứ 18 vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 tại Cung điện Thành phố ở Jaipur Một chiếc ô lụa màu hồng và dát vàng được dùng để che cho Singh khi bước tới khu vực cho các quý tộc Anh đã dành cả ngày để viếng thăm một số đền thờ và thực hiện các nghi lễ truyền thống Mẹ của Singh là Công chúa Diya Kumari, một chính trị gia và là thành viên của Hội đồng Lập pháp Rajasthan Singh trở thành vua sau ông nội vì cha anh (bên phải), Narendra, là một thường dân Singh dành thời gian học tập, chơi polo, đi du lịch và tham dự các sự kiện từ thiện và thời trang. Vị quốc vương trẻ tuổi được Forbes ghi nhận là người trẻ nhất Cúp polo Ấn Độ mở rộng và là thành viên trẻ nhất từng tham gia một đội polo tại World Cup Thời trang dường như là một niềm đam mê khác của Singh. Vào tháng 6 năm 2018, anh xuất hiện với tư cách người mẫu tại một chương trình của Dolce & Gabanna ở Milan, Ý Singh đã dành một khoảng thời gian nghiên cứu nghệ thuật tự do tại Đại học New York (NYU) ở thành phố New York

